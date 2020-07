Buone vacanze…anzi, no: studenti sotto una valanga di compiti nell’estate post-lockdown

Arrivano anche i compiti 'personalizzati'

Gli esercizi estivi si digitalizzano

Ci si riduce all'ultimo, nonostante la quantità di compiti

Le incognite sul nuovo anno spingono a impegnarsi di più

La chiusura delle scuole e la didattica a distanza. Anzi, le naturali difficoltà e i rallentamenti nello svolgimento dei programmi - visto il turbolento anno scolastico - spesso e volentieri hanno inciso sulla mole di lavoro da smaltire per settembre, aumentandola a dismisura. A raccontarlo i 2500 alunni di scuole medie e superiori raggiunti da una web survey di Skuola.net. Solo 1 ragazzo su 4, infatti, dice che gli esercizi assegnati sono più o meno in linea col passato. Mentre nell'altro 75% dei casi l'impegno richiesto sarà differente, quasi sempre maggiore:, il 30% è stato invece 'graziato' ma solo da pochi professori, solamente per il 10% il lockdown ha portato a uno sconto sui compiti.Guarda anche:Ma non finisce qui. Perché a qualcuno sarà richiesto uno sforzo supplementare: i. Non sono tantissimi gli interessati – circa 1 su 10 – ma danno la misura di come la particolare situazione vissuta dalla scuola negli ultimi mesi abbia portato a rivedere le dinamiche tradizionali. Nella metà dei casi,(o quasi) indistintamente; nell'altra metà, invece, le assegnazioni individuali sono state mirate ao perper andare in vacanza, almeno con la mente, in anticipo.La svolta tecnologica dovuta alla DaD ha lasciato ulteriori strascichi, stavolta positivi, pure nelledegli esercizi per l'estate. Il 57% dei ragazzi ha infattida tutti i professori, il 38% dalla maggior parte degli insegnanti, appena al 5% è stata comunicata (come sempre) a voce seppur a distanza. Situazione simile per quel che riguarda la consegna degli esercizi svolti: in 3 casi su 4o comunque in un archivio online indicato; mentre 1 su 4 rimane legato alla classica consegna a mano. Non solo: più di, con delle sessioni dedicate durante il mese di settembre.Le novità formali, però, non cambiano la sostanza di sempre. Tantissimi, anche quest'anno, gli studenti che(ammesso che lo facciano). Più di 1 su 2 confessa di essere ancora in alto mare: il 48% non è arrivato nemmeno a metà del lavoro, l'8% non ha neanche iniziato. Pochissimi (7%) quelli che sostengono di averli già finiti.. Forse è per questo che- un po’ meno se guardiamo ai più piccoli -se non proprio tutti i compiti (5%) quantomeno buona parte degli esercizi (24%).Anche se, va detto, i tanti ostacoli incontrati durante il secondo quadrimestre spingeranno (già ora o più in là) la maggior parte degli studenti – indipendentemente dal rendimento scolastico – a. Circa 6 su 10, sia tra quelli che hanno avuto insufficienze (e che dovranno frequentare i corsi di recupero organizzati dalle scuole) sia tra quelli che hanno avuto voti migliori, dichiarano infatti di voler, per presentarsi alla ripresa avendo recuperato gli argomenti persi per strada da febbraio a giugno.