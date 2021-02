Zona gialla: le mostre che aprono il 1° febbraio da visitare - regione per regione

Tutte le mostre riaperte in zona gialla

L’non si è ancora arrestata ma lae glidelle diverse regioni italiane cominciano a dare buone speranze. Con l’introduzione di nuovea partire dal 1° febbraio, infatti, la maggior parte degli italiani vive in aree cone per questo può ritornare, nel rispetto delle misure anti-Covid, a fare alcuneprima vietate.Nelle zone gialle, ad esempio, è di nuovo consentitodal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi. Ecco dunque una lista diaperte dal 1° febbraio regione per regione.Si può finalmente ritornare a parlare di. Dopo aver visitato musei online e sostato virtualmente nelle sale d’arte più prestigiose del mondo , è arrivato il momento di tornare a godere delledal vivo. O perlomeno in. Tra le misure previste per le regioni con, infatti, vi è la riapertura al pubblico deie deidal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi e nel rispetto delle misure anti-Covid. Per questo abbiamo pensato di presentarti una serie difisiche disponibili dal 1° febbraio partendo dalle proposte fatte dal sito Arte.it . Vediamo insieme cosa potresti visitare tra sessione di studio e un’altra.Dopo il successo della mostra virtuale “” ala Bologna, ritorna dopo 300 anni dallo smembramento il capolavoro rinascimentale dei pittori ferraresied. Le sedici opere superstiti, conservate in diversi musei di tutto il mondo tra Regno Unito, Francia, Italia, Stati Uniti e Paesi Bassi, rimarranno a Bologna fino al 15 febbraio. Passando da, inoltre, sarà possibile immergersi nellagrazie ai ritratti dell’artista livornese. Eccezionalmente fino al 21 febbraio, infine, il pubblico potrà ammirare alcuni capolavori degli impressionisti arrivati daldi Parigi adi Bologna.Con l’introduzione del Lazio tra le, è possibile ammirare 90 capolavori della statuaria classica tra i 620 marmi catalogati e appartenenti alla collezioneainella nuova sede di. Sempre a Roma ma presso ilè tornato visibile “”, un percorso che si snoda attraverso 25 capolavori traper raccontare il tacito dialogo che si stabilisce tra opera d’arte e spettatore. Al, infine, è possibile ammirare la mostra dedicata al grande fotografo dell’agenzia Magnum Photos, “”, traedA proposito di, ecco un videoappunto sulcon un approfondimento sul movimento e i suoi esponenti.Nel capoluogo ligure,, è possibile ammirare la mostra “” dedicata dal, artefice di opere incomparabili. Imperdibili sono le due eccelse sculture in marmo, “” e “”. In mostra, oltre alle sculture, anche diversi scritti originali, disegni autografi, lettere e rime.è possibile visitare dal 9 febbraio la mostra dedicata alle donne nell’arte russa “” presso il. La, disponibile fino al 5 aprile, è un vero e proprio riconoscimento del fondamentalenella società per l’e per il. Tra le 90 opere emergono ritratti di grandi maestri comee i maestri degli anni Dieci e Venti del Novecento,, artista del ritratto della poetessa Anna Achmatova,Fino al 30 maggio sarà disponibile presso ladeidi Torino la mostra "", una racconta di ben 150di, fotografo ungherese naturalizzato statunitense la cui fama è esplosa durante la. Ad, invece, è disponibile fino all’11 aprile la mostra “” presso la Chiesa di San Domenico. Ad attendere gli spettatori ci sono due installazioni dell’artista sudafricano, tra i più noti artisti internazionali contemporanei: "" (Respira) e "" (La processione delle ombre)., infine, è possibile ammirare la mostra “” presso ilfino all’11 aprile. Si tratta di un’esposizione di ben 78 opere dell’artista olandese tra. In sala è presente anche una selezione di vari artisti, tra cui. A, invece, è disponibile fino al 20 marzo la mostra fotografica di: una selezione diche l’artista ha individuato agli inizi degli anni Settanta, su invito dei suoi amici collezionisti Jean e Dominique de Menil.