YouTrailer, il concorso per realizzare il trailer di un capolavoro del cinema italiano!

Riscoprire i capolavori del nostro cinema

Le regole del concorso

Promosso dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (Osservatorio Cinemonitor) in collaborazione con la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea e sostenuto dal MIUR e MIBAC, ilPer un Rinascimento digitale del cinema italiano, mira a coinvolgere i giovani in undel passato che non hanno potuto beneficiare di tale forma di promozione (all’epoca i trailer non esistevano, ma solo dei semplici “prossimamente”).Il Concorso, presentato il 3 aprile 2019 presso la Galleria Nazionale D’Arte Moderna eContemporanea dai direttori del Progetto, il regista Roberto Faenza e la docente universitariaMihaela Gavrila, èchiamati apartecipare a un processo di creatività individuale e/o di gruppo, durante il quale verranno supportati da video esplicativi, affidati a esperti del settore per illustrare le modalità diUn’occasione importante diretta a offrire alle nuove generazioniin chiave giovanile e contemporanea.I trailer, realizzati tramite animazione, comix, rimontaggio o scene girate ex novo sulla base dellalista dei film predisposta dal Comitato organizzatore, dovranno avere unaavvalersi di musiche originali o svincolate da diritti ed essereSottoposti a una giuria di registi, produttori, distributori, attori e critici, i migliori trailer saranno premiati in un evento nazionale, che si svolgerà nell’autunno 2019. Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione al Concorso sono disponibili nella paginadedicata al Progetto YouTrailer. Per un Rinascimento digitale del cinema italiano sul portale www.cinemonitor.it.