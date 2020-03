I 10 quartieri più “cool” d’Europa secondo il Guardian: c'è anche Roma

Roma Ostiense è all’ottavo posto

La lista completa dei 10 quartieri più cool d’Europa

Järntorget/Långgatorna, Gothenburg University Quarter, Brussels El Cabanyal, Valencia Bonfim, Porto Neukölln, Berlin Powiśle, Warsaw Holešovice, Prague Ostiense, Rome Dorćol, Belgrade Quartier de la Réunion, Paris

Quante volte vi è capitato di non sapere dove uscire con gli amici? Bene, il Guardian ha scelto per voi. Il prestigioso quotidiano britannico giorni fa ha pubblicato una classifica riguardante i quartieri più cool d’Europa e indovinate un po’? Il quartiere di Roma Ostiense si è ritagliato un posto nella Top 10. La giornalista Alexandra Bruzzese ci racconta i motivi di questa scelta.Ognuno dei quartieri della Top 10 è seguito da una spiegazione dell’autrice che ne rivela le bellezze più rare e nascoste. Per alcuni Roma Ostiense potrebbe essere una sorpresa, non tanto per le sue caratteristiche quanto per il fatto che non si tratta di un quartiere turistico, bensì di una ex zona industriale. Queste vie ospitano ristoranti, locali, e graffiti di street art (come quelli in via del Porto Fluviale, coloratissime ed originali opere d’arte che si sviluppano sulle pareti di diversi palazzi). Inoltre si tratta di una zona universitaria, molto frequentata dai ragazzi per la presenza di una delle sedi di Roma Tre. Ben collegato al centro grazie alla stazione e alla fermata metro Piramide, questo quartiere è molto apprezzato anche da chi non viene da vicino. Visitandolo troverete la Basilica di San Paolo, la centrale Montemartini e un museo di arte antica costruito in una ex fabbrica. A pochi metri dalla fermata metro di Piramide, si trova il famoso cimitero acattolico di Roma dove troverete le tombe di poeti importanti come John Keats e Percy Shelley. Per gli amanti del cibo, non molto distante dalla stazione troverete Eataly, mercato che al suo interno ospita diversi ristoranti per tutti i gusti.Ecco la lista ufficiale secondo il Guardian dei 10 quartieri più “in” d’Europa. Il nostro ottavo posto viene preceduto da Praga, Varsavia, Berlino, Porto, Valencia, Bruxelles e Gothenburg.