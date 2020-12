Coronavirus, ci sarà una terza ondata?

Terza ondata di Covid? Una certezza, parola degli esperti

Il vaccino farà scendere i contagi?

“Laci vorranno mesi prima che il vaccino abbia effetto”, queste le parole, sicuramente non rassicuranti, pronunciate daprofessore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova intervenuto all’interno della trasmissione di La7 ‘L’Aria che tira’. DunqueScopriamo le considerazioni alla base delle parole del Prof.Crisanti.“Lain queste condizioni è una certezza. Siamo in unaci attende un inverno preoccupante – ha detto il professor Crisanti -. Il calo dei positivi di ieri è legato al numero dei tamponi eseguiti. Se avessimo fatto il consueto numero di tamponi, ieri avremmo avuto 28mila nuovi casi. In Lombardia, che è stata zona rossa, la situazione migliore. In Veneto, zona gialla, i casi aumentano”. Ad unirsi al collega anche, che intervenendo all’interno della trasmissione di La7 'DiMartedì' su La7, come riportato da Fanpage , ha dichiarato: “È naturale che ci saràGennaio e febbraio saranno mesi terribili per tanti motivi. Ilperché stiamo abbassando la curva ma non la stiamo azzerando. Se arriviamo a vaccinare le fasce da proteggere prima dell’estate avremo fatto tantissimo”.In molti non vedono l’ora che inizi laconsiderata l’unica arma efficace per contrastare il virus: ma sarà davvero in grado di salvarci da una terza ondata? No, secondo il professor Crisanti, che come riportato anche da Fanpage.it , ha dichiarato: “Prima che il vaccino abbia effetto passeranno mesi,L'Italia alla fine della prossima settimana sarà il paese con più morti in Europa, non è qualcosa di cui essere orgogliosi. Natale, con scuole chiuse e fabbriche a ritmo ridotto, va sfruttato per ridurre i contagi”. E proprio in merito a, il professor Crisanti si è lasciato poi a una riflessione amara sulle scelte intraprese dal Governo negli ultimi mesi: “Con la riapertura delle scuole – ha sottolineato – e delle attività produttive, abbiamo offerto una grande occasione al virus e i contagi sono esplosi. Dopo l'estate avevamo in mano una situazione gestibile e ce la siamo lasciati sfuggire. I casi residui potevano essere gestiti”.