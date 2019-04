Simone di Torre Maura vince il "Roma Best Practices Award"

Vi ricordate di Simone, il ragazzo di quindici anni che, appena un mese fa, ha fatto molto parlare di sé per aver preso le difese di un gruppo di persone di etnia rom sistemate in un centro di accoglienza di Torre Maura, contro cui si era scagliata la protesta di alcuni residenti del quartiere?

Un video, diventato virale, lo ha ripreso mentre difendeva con convinzione le sue opinioni in disaccordo con un esponente del movimento Casapound.

Il 4 maggio, Simone sarà premiato come uno dei vincitori del Romabpa, il Roma Best Practices Award “Mamma Roma e i suoi figli migliori”.

Il Roma Best Practices Award

Ilè il premio che riconosce, sostiene e mette in rete le buone pratiche della città dal 2017. E di cui Skuola.net è orgogliosamente uno dei partner sostenitori. Anche quest'anno oltre 100 le realtà coinvolte: scuole, associazioni, imprese e singoli cittadini. "Il Premio vuole essere un riconoscimento, oltre che un sostegno per coloro che non si rassegnano e fanno qualcosa per migliorare la città. Proprio per questo abbiamo deciso di premiare oltre ai progetti, un gesto importante. Le parole di Simone a Torre Maura ci hanno spinto, non solo a riconoscerlo come figlio migliore di Mamma Roma 2019, ma di avviare da questa edizione un riconoscimento specifico a chi in città si è distinto per una azione significativa" è quanto dichiara Paolo Masini, Presidente ed ideatore del Romabpa.

Romabpa, premiazione il 4 maggio

Simone sarà premiato da, membri della giuria, e dal disegnatoreche gli ha dedicato varie vignette divenute virali sul web. Insieme a lui, riceveranno il premio i vincitori delle altre categorie. Le categorie sono: Roma Cresce Bene, Roma Roma Tvb, Roma Accoglie Bene, Roma Parla Bene, Roma Innova Bene, Roma si Muove Bene, Roma Coltiva Bene, Roma Studia Bene.L'appuntamento è fissato per. I premi sono stati assegnati da una giuria composta, tra gli altri, da: Daniele Grassucci, co-founder di Skuola.net, Luca Barbarossa, Lorenzo Tagliavanti, David Vecchiato, Carlo Fontana,Rebecca Spitzmiller, Daniel Tarozzi, Elisabetta Pallottino, Erminia Manfredi, Francesca Danese, Gildo De Angelis, Giuseppe Roma, Alberto Versace, Massimo Vallati, Sabrina Florio, Roberto Orsi, Andrea Rivera Marino Bisso, Alvaro Moretti.