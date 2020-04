Arrivano i Dining Bond: sconti e "buoni" per prenotare il ristorante quando riaprirà

In cosa consistono i dining bond

Dove posso trovare i dining bond

L’emergenzacambierà il. Non torneremo più indietro, le nostre esperienze saranno diverse anche nel futuro. Cosa significa questo? Che tante abitudini che abbiamo svolto fino a febbraio: il lavoro, la scuola, i pagamenti online e anche andare al supermercato o mangiare fuori avranno, in gran parte, una nuova prospettiva.In particolare, nel settore food, tante cose cambieranno anche perché dovremo convivere, finché non ci sarà un vaccino, con il virus. A causa del lockdown, infatti, ristoranti, tavole calde e fast foodin attesa che l’emergenza termini e quando riapriranno dovranno rispettare le regole stringenti (come ad esempio quella dele altro ancora). Durante l’emergenza, comunque, alcune attività hanno continuato a lavorare spostandosi sul(da non confondere con il take-away). Non tutti, però, erano attrezzati, dunque, hanno dovuto chiudere, per il momento, le attività o hanno dovuto fare il ricorso ai cosiddetti, una sorta di “pago oggi e mangio domani”, invitando il consumatore a sostenere la ripresa dei propri locali di fiducia quando sarà possibile ripartire.Cosa sono i dining bond? Sono letteralmente deiche danno diritto a mangiare nel locale appena riaprirà. In questo modo il ristorante su entrate immediate, mentre gli acquirenti potranno immaginare di poter mangiare il proprio piatto preferito tra poche settimane. Pertanto, solitamente più basso rispetto a quello praticato tutti i giorni.: così c’è chi offre uno sconto ancora maggiore o una deroga al tempo massimo in cui il titolo è riscattabile che è in media di due mesi.I dining bond, precisamente a New York, dove già migliaia di attività hanno già dato il via libera ai loro clienti. I dining bond sono sbarcati anche in Europa, attivi già in. Dove si comprano? Si acquistano direttamente contattando il ristorante scelto, ma può essere molto d’aiuto anche il sito www.diningbond.com che, grazie ad una mappa interattiva, permette di scovare le attività che permettono questa possibilità. Altri esempi sono elencati sul sito del Gambero Rosso, noto gruppo editoriale specializzato nel food.Con unpossiamo così, da una parte aggiudicarci una cena nel nostro ristorante preferito, all’altro aiuteremo un ristoratore ad andare avanti in una situazione socio-economica davvero difficile.