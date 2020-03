MaratHome for Future: la diretta di Radioimmaginaria per l’ambiente

La diretta di 10 ore di Radioimmaginaria: MaratHome for Future

Marco Merola, giornalista esperto in climate change

Ghemon, cantante

Sarah Pozzoli, direttrice Focus Junior

Beatrice Venezi, più giovane direttrice d’orchestra d’Europa

Giada Messetti, ha scritto un libro sulla comunità cinese uscito da pochissimo "Nella testa del dragone"

Sveva Sagramola, conduttrice di Geo

Lorenzo Baglioni, cantante e autore

Serena Giacomin, fisica, climatologa e meteorologa, Climate Risk manager, docente e Presidente Italian Climate Network

Elisa Palazzi, ricercatrice del CRN

Chiara Gallani, Assessore Ambiente Padova

Valentina Camerini, ha scritto la prima bio non ufficiale di Greta

Mauro Casciari, conduttore per Radio 2

Patrizio Bianchi, ex Assessore e docente di Economia

Massimo Busuoli, direttore Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles di NTNU (Norwegian University of Science and Technology)

Daniele Grassucci, cofounder e direttore di Skuola.net

Chiusi in casa, protetti dalle mascherine e coperti da guanti monouso: una situazione che sta stretta a molti studenti. Ecco quindi che sta per arrivare una. I ragazzi diin collaborazione con, saranno in diretta, dalleDove? Ovviamente su, la web radio dei ragazzi ascoltabile sul sito. Ma potrete comunque ascoltare la diretta anche su questa pagina. Insomma se non possiamo uscire di casa per manifestare per i, possiamo sempre far sentire la nostra voce (e ascoltare quella degli esperti) dai nostri pc, tablet o smartphone. Di cosa si parlerà quindi per ben 10 ore di diretta? Scopriamolo!Sciopero dalle lezioni on-line, dall’isolamento forzato dagli amici. Tutti virtualmente uniti per un giorno intero,. La pandemia cosa ci sta insegnando? Non avremmo mai pensato nel 2020 fosse realizzabile. Invece l’abbiamo fatto. Ora siamo seri:. Subito! Come dare immediatamente una svolta? Insieme ai ragazzi didi tutto il mondo, gli ospiti attenti e impegnati a trovare soluzioni, lae il ritmo della radio,, si propone di consegnare ai ragazzi e alla società intera un importante. All’interno delle 10 ore di diretta non ci saranno quindi solo i ragazzi di, ma anche moltissimi, ecco la lista completa:Elenco provvisorio di ospiti collegati, attivista (unica ragazza italiana di Fridays For Future invitata alle Nazioni Unite)