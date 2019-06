Europa: nasce la raccolta firme per salvare le api

L'iniziativa dei cittadini europei intitolata "Salvate le api! Protezione della biodiversità e miglioramento degli habitat per gli insetti in Europa" è stata registrata dalla Commissione europea.Se anche tu hai a cuore il destino di questi insetti così importanti per l'equilibrio naturale, puoi dare la tua firma!La raccolta: gli organizzatori hanno tempo un anno per raccogliereSe il risultato sarà raggiunto, la Commissione dovrà reagire entro 3 mesi, decidendo di dare seguito alla richiesta o meno, con parere motivato. A darne notiziaGli organizzatori chiedono di rendere la promozione della biodiversità un obiettivo generale della politica agricola comune, ridurre drasticamente l'uso di pesticidi, promuovere la diversità strutturale nei paesaggi agricoli e tagliare l'uso dei fertilizzanti nelle aree Natura 2000.