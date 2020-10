Torna la #GiornataProGrammatica, l'iniziativa per gli amanti della nostra lingua

La SerataProGrammatica

Torna venerdì 30 ottobre per, in una forma necessariamente adeguata ai tempi,, il tradizionale appuntamento di. Data la situazione, a malincuore si è dovuto rinunciare all’invio di “testimoni di buona lingua” nelle scuole ma lo spirito dell'iniziativa rimane intatto: valorizzare il nostro patrimonio linguistico in tutte le sue forme e promuovere l’uso consapevole di un italiano corretto e civile dell'italiano a partire dai giovanissimi.Come nelle passate edizioni, il filo conduttore lo fornisce il tema della Settimana della lingua italiana nel mondo che si è da poco conclusa (19-25 ottobre): “L’Italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti”. Durante la programmazione della giornata alcune trasmissioni affronteranno il tema in diverse sfaccettature ospitando fumettisti come(Qui Comincia, alle 6.30), studiosi come il linguista dell’Università di Milano(sul giornalismo a fumetti) insieme a esponenti del mondo delle graphic novel come(Coconino Press) che conracconterà il progetto “Fumetti nei musei” (Radio3suite, dalle 20). Non mancheranno, artista dell’anno di Radio3 (Tutta la città ne parla, 10.35),l’inviato del Corriere della sera Marco Imarisio e il critico d’arte e curatore indipendente Christian Gangitano a proposito di come i muri raccontano la realtà (Fahrenheit, 15.30): insieme hanno lavorato al volume Le strade parlano. Una storia d'Italia scritta sui muri (Rizzoli 2019).Ospiti della Serata condotta dasaranno:, linguista e primo conduttore della Lingua Batte, voce guida sulle diverse forme nella storia dell’italiano esposto, lo scrittoresu polemiche linguistiche contemporanee,a proposito della sua lunga esperienza come, traduttore, su un progetto dell'Ulisse a fumetti in collaborazione con l’Istituto italiano di cultura a Dublino,, fumettista, sul popolare personaggio di Lucrezia da lei ideato, insieme all’attriceche lo interpreta in questi giorni per il Graphic Novel Theatre a Lucca al Teatro del Giglio in "Lucrezia forever!”; ancora,, in vetta alle classifiche italiane con il suo nuovo libro Scheletri. Interventi comici con l’autore satiricomentre lo spazio musicale è affidato a, giovane cantautore rivelazione del 2019, insignito di vari premi.