Piano vaccini: priorità per insegnanti e Ata

Priorità di vaccinazioni per il personale scolastico: precedenza ai lavoratori più fragili

Dall'inizio dell'anno sono state finalmente distribuite le prime dosi del vaccino contro il Covid-19. Come è stato più volte dichiarato dal Governo,è stata data alle fasce più fragili della popolazione, anziani ricoverati nelle Rsa e persone con patologie del sistema immunitario, e a chi è in prima linea nella lotta al virus quindi personale sanitario.Dall'arrivo del vaccino in Italia si è aperto sin da subito il dibattito sulla, ritenuto a rischio per la vicinanza quotidiana con molti di studenti, soprattutto ora che la didattica alle superiori è tornata in presenza al 50%. A confermare la notizia è lo stesso Viceministro della Salute,che, in una recente intervista a "Tg Zero" di Radio Capital, ha dichiarato che. Anche in questo caso ovviamente sarà data, quindi quelli più anziani o che siano già affetti da patologie.Anche Ansa riporta la notizia didi cui le Regioni in queste ore stanno discutendo: secondo quanto stabiliscodi questo piano,Tra i servizi essenziali che devono essere tutelati per primi a livello sanitario si annovera dunque anche la scuola, accanto alle forze dell'ordine, alla polizia penitenziaria e al personale che gestisce qualsiasi tipo di comunità.