Chi sono Peter Handke e Olga Tokarczuk, premi Nobel per la Letteratura

Peter Handke e le sue opere teatrali

Olga Tokarczuk e la sua “immaginazione narrativa”

Perchè il doppio Nobel?

Anche quest’anno è stato assegnato il, si tratta però di un evento speciale.sono i vincitori dell’ambito titolo. Vediamo chi sono e come mai sono stati premiati lo stesso anno.L’artista è nato a, oggi vive a Chaville.Ha studiato giurisprudenza presso l'Università di Graz ma non ha portato a termine i suoi studi per dedicarsi completamente alla scrittura e alla letteratura. Nella sua vita ha lavorato anche come sceneggiatore per il cinema,. Ha dedicato tre reportage alla situazione dell'ex-Jugoslavia. Nel 2014 lo stesso Handke dopo essersi complimentato con il suo collega vincitore Patrick Modiano, espresse la sua dura opinione nei confronti del Nobel, proponendo addirittura di abolirlo.L’autrice. Studia psicologia a Varsavia e diventa subito molto conosciuta nella sua terra. Poco tempo dopo i suoi scritti verranno tradotti e diffusi in più di trenta paesi.. La sua opera più apprezzata, “I vagabondi” (pubblicata in Italia da Bompiani nel 2018) ha vinto il Man Booker International Prize. Il 10 ottobre 2019 le è stato finalmente consegnato il Premio Nobel per la letteratura risalente all’anno 2018.. L’autrice si definisce come una seguace della scuola di Carl Jung e si ispira alla sua psicologia per le sue opere letterarie. La Tokarczuk è inoltre membro del partito dei "Verdi" polacchi.L’unico precedente risale agli anni 50, quando furono premiati insieme due autori.(2018 e 2019) premiati insieme a causa di unodell'Accademia di Svezia (il fotografo e regista Jean Claude Arnault) che costrinse gli organizzatori a sospendere la premiazione e rimandarla all’anno successivo.