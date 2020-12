Natale 2020, quando va compilata l'autocertificazione e modulo pdf

Autocertificazione Natale 2020: quando occorre?

, ossia dalle 22.00 alle 5.00 del mattino dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021 e dalle 22.00 alle 7.00 del mattino nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio; comprovate esigenze lavorative, di salute o necessità e per il rientro presso la propria residenza, abitazione o presso il proprio domicilio (ad esclusione delle seconde case) per gli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 e per gli spostamenti tra comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno.

Attenzione particolare a Natale e Capodanno 2020

Nelvengono sancite le norme da rispettare, vista la situazione pandemica attuale,. Nonostante sembrerebbe che il, è bene fare il punto sulle misure contenute nel Dpcm, specialmente su quelle legate agli spostamenti.Per molti infatti potrebbe essere necessaria una nuova autocertificazione: scopriamo di cosa si tratta.Anche se ora sembrano esserci ripensamenti, i, anche se in fascia gialla, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021,. Tuttavia, come di consueto,a queste limitazioni, che però necessitano di apposita, da esibire. Dunque, secondo le disposizioni del Ministero dell’Interno,Ma sono presenti anche delle: "Si evidenzia che tra le situazioni di necessità, per le quali resta fermo l’uso del modulo di autodichiarazione, può farsi rientrare, a mero titolo di esempio, l’esigenza di raggiungere parenti, ovvero amici, non autosufficienti, allo scopo di prestare ad essi assistenza, secondo quanto già chiarito in apposita Faq pubblicata sul sito web del Governo", si legge nella circolare firmata dal Ministero dell’Interno e inviata a tutti i prefetti “Attenzione andrà rivolta ai controlli da effettuarsi sulle principali arterie di traffico e sui vari nodi delle reti di trasporto, in considerazione, soprattutto, degli spostamenti conseguenti alle particolari restrizioni previste dal comma 4 dell’art.1 del Dpcm”, dunque, sempre da quanto presente all’interno della circolare firmata dal Ministero dell’Interno e inviata a tutti i prefetti per assicurarsi che gli spostamenti siano. È quindi consigliabile munirsi, prima di partire,, in particolar modo nei giorni di festa.