Auguri di Natale: le frasi migliori per i maturandi del 2021

Frasi di Buon Natale per tutti i maturandi

Buon Natale e possano gli esami essere più facili di una partita a Fortnite.

Buon Natale e possano i 100 giorni organizzarsi (Covid permettendo) senza epiche litigate come quelle tra Fedez e J-Ax.

Buon Natale e possano i tuoi esami avere lo stesso successo che hanno su Instagram le storie di Giulia De Lellis.

Buon Natale e possano i tuoi esami essere meno spaventosi del Sottosopra di Stranger Things.

Buon Natale e possa il tuo esame di Maturità essere facile come seguire una videolezione in pigiama.

Buon Natale e possa il tuo presidente di commissione essere anche più dolce di una torta di Bake Off.

Buon Natale e possa il tuo colloquio orale essere più brillante di una puntata di Superquark di Piero Angela.

Buon Natale e possa il tuo esame orale ricevere più "like" di un post di Chiara Ferragni .

Buon Natale e possa il tuo viaggio di maturità essere avventuroso come le tappe di Pechino Express.

Buon Natale e possa il giorno dell’esame di prima prova tirar fuori più parole di Gemitaiz quando rappa.

Anche se questo Natale sarà decisamente insolito a causa delle limitazioni per il Covid, nemmeno la pandemia può cancellare la magia di questo periodo fatto di cibo, luci e regali. Una bolla incantata nella quale per tre giorni di fila non si pensa a nient’altro che a stare insieme alla propria famiglia che quest'anno dovrà essere molto ristretta.E’ il momento perfetto quindi per prendersi una pausa da tutte le preoccupazioni che gli studenti hanno quando si parla di scuola. E dopo mesi di lockdown e di didattica a distanza, nessuno è più preoccupato degli studenti che devono affrontare la Maturità 2021 . Ma per fortuna noi di Skuola.net vogliamo, con auguri particolari ai giovani maturandi che dovranno affrontare un Esame di Stato ancora incertO. Ecco quindi alcune frasi dedicate proprio a voi.Guarda anche:Siete dei maturandi in crisi? Oppure siete solo amici che volete tirare su qualche disperato che dovrà affrontare la Maturità 2021?Ecco per tutti voi delle frasi perfette per allietare il vostro Natale e le vostre feste: