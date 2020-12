Italia zona rossa e arancione: la situazione dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021

Le regole generali da rispettare nei giorni in cui l'Italia sarà zona rossa

Italia zona rossa durante le feste: il ritorno dell’autocertificazione

Fonte foto: Facebook Ilche si appresta ad arrivare sarà decisamente diverso dal solito: non ci saranno infatti cenoni e tavolate poiché la consueta convivialità che nei giorni di festa raccoglie in ogni casa un gran numero di parenti e amici, sarà bandita in questo anno così funesto in cui continua ad imperversare la pandemia.A ribadire, il premier, dopo giorni di consultazione con il gruppo di esperti che coadiuvano le disposizioni emergenziali, ha stabilito alcuneche tutti i cittadini, dal Nord al Sud Italia, saranno tenuti a rispettare durante le festività.Guarda anche:Sebbene l’obiettivo più volte dichiarato da Conte di rendere gialle, nel mese di dicembre, tutte le regioni italiane sembra sia stato raggiunto, il Governo ha comunque deciso che, l’sarà interamente considerataindipendentemente dalla situazione regionale.In particolare, tutto il territorio italiano sarà consideratoe ancoraLa stretta si attenuerà leggermente nei, che, per tutta la penisola, saranno contraddistinti dal, quello che corrisponde ad un vero e proprio. L’obiettivo infatti è proprio quello diproprio per scongiurare il rischio diall’inizio del nuovo anno.Per questo, saranno consentiti, tra cui rientrano quelli di, di, di. Sarà consentito inoltre recarsi anei supermercati o in quelle attività commerciali, tra cui farmacie e parafarmacie, considerate di prima necessità. L’unicaa queste regole di base è rappresentata dalla possibilità, estesaper ogni nucleo familiare, diper trascorrere le feste insieme. In ogni casoSarà inoltrema sempre nelle vicinanze della propria abitazione così come, a cui però si potrà prendere parte solo nella Chiesa più vicina alla propria casa.Come nella quarantena della scorsa primavera, sarà di nuovoin cui, in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine, oltre ai propri dati personaliNel corso della conferenza stampa, illustrando le disposizioni per il Natale,ha infatti sottolineato l’importanza dell’per responsabilizzare la popolazione ed indurla così a rispettare le regole imposte per arginare i contagi: “Un sistema liberaldemocratico non manda la Polizia in casa, a meno che non ci una flagranza di reato. Noi non entriamo nelle case degli italiani,”.L’andrà inoltre compilata anche se si effettuano spostamenti durante le ore notturne delNel modulo precompilato inoltre è presente anche una sezione dedicata a chi intende raggiungereper trascorrere le feste fuori.Nei giorni contrassegnati dalinvece,per spostamenti all’interno del proprio comune che saranno liberamente consentiti.Per scaricare, pubblicato dal, clicca qui