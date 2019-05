MeetMillennials: il 20 maggio Salvini risponde agli studenti su Skuola.net

Torna #MeetMillennials, il format ideato da Skuola.net per avvicinare la politica ai giovani, in vista dell’ormai imminente voto del 26 maggio per rinnovare il Parlamento Europeo. Nel terzo appuntamento di questa edizione #ElezioniEuropee2019 avremo ospite Matteo Salvini, Vicepremier nonché candidato Lega. Sarà proprio lui a rispondere alle domande dei Millennial e dei nuovi elettori appena maggiorenni, che appartengono alla Generazione Z. Appuntamento su Skuola.net e rispettivi account ufficiali su Facebook e Youtube lunedì 20 maggio alle 14.00. Anche la politica vive sempre più sulle piattaforme digitali e di social media. Per sottolineare questo legame, il live sarà trasmesso da Binario F from Facebook, lo spazio che il social network ha aperto presso la Stazione Termini di Roma negli spazi di LVenture e LUISS EnLabs, e dedicato alla formazione sulle competenze digitali.

Il format #MeetMillennials

Lasegue il percorso inaugurato da Skuola.net in preparazione alle elezioni politiche del 4 Marzo 2018. Gli studenti diventano protagonisti e dettano l’agenda: dieci domande, selezionate tra le centinaia che i ragazzi hanno proposto a Skuola.net qualche giorno fa. A cui i leader dovranno cercare di rispondere nel modo più chiaro possibile neiA condurre la puntata saranno come sempreco-founder e direttore di Skuola.net, in coppia conscrittore.

La videochat in diretta con Matteo Salvini

si cimenterà con questa “interrogazione”, che vedrà affrontare temi spesso trascurati dai dibattiti politici tradizionali perché non giudicati di interesse dalla popolazione più adulta. Ma i fatti degli ultimi mesi testimoniano una pressione crescente dei più giovani nei confronti della classe politica alla ricerca di risposte sulla visione in tema diNei prossimi giorni seguiranno altri appuntamenti per cercare di aiutare i nuovi elettori a costruirsi un’opinione sulle proposte dei principali schieramenti politici.

Ancora tanti ragazzi indecisi sul voto

vuole rispondere alla crescente esigenza di risposte e informazione politica da parte dei giovani. E in questo casopossono diventare uno strumento decisivo, visto che sonoInfatti alla vigilia delle elezioni politiche del 2018, solo 1 neo-maggiorenne su 2 si dichiarava certo di recarsi alla urne, stando alla rilevazione di Skuola.net. Dodici mesi dopo questa percentuale sale al 67% sempre secondo i dati registrati dal portale studentesco. Il vero problema è che questa convinzione, almeno nelle dichiarazioni, scende progressivamente man mano che dai 20 anni ci si avvicina verso i 30. Segno che questo entusiasmo dei più giovani probabilmente va capitalizzato e non deluso.