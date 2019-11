Maturità, ambiente, futuro: il ministro dell’Istruzione Fioramonti ‘incontra’ gli studenti su Skuola.net

Un ministro che in poco ha già fatto parlare di sé

L’ambiente uno dei temi più cari agli studenti

Ormai è una tappa fissa., il nuovo inquilino di Viale Trastevere. E dove se non, punto di riferimento per i ragazzi di tutte le età, dalle scuole elementari all’università (e anche oltre). Il Governo Conte-bis ha indicato in, già viceministro all’Istruzione dell’esecutivo giallo-verde, il nuovo titolare del ministero che più interessa ai giovani. E lui, dopo un naturale periodo di ambientamento nella nuova posizione, è. Quando? Giovedì 21 novembre - dalle ore 16:00 - durante il nuovo appuntamento conche mette a confronto giovani e politici.In meno di tre mesi al vertice dell’Istruzione, Fioramonti. Lanciando l’idea di introdurre una tassa sulle merendine (poi accantonata) per finanziare il rinnovamento della scuola.nel caso non si trovassero fondi a sufficienza da destinare al rinnovamento delle scuole. Segnando subito una discontinuità rispetto al suo predecessore, reintroducendo il tema storico all’ esame di Stato . Ecco, proprio. Come cambierà (se cambierà)? Alternanza scuola lavoro, Test Invalsi, Buste: sono tanti i dettagli sui cui il ministro dovrà fare chiarezza.Ma il pubblico a cui si rivolgerà Fioramonti, negli ultimi mesi, ha dimostrato di interessarsi attivamente pure a temi apparentemente distanti dalla scuola. Come, con le manifestazioni dei “Fridays For Future” e le campagne in difesa del Pianeta. Inevitabile, quindi, una ricca pagina dedicata alle. E a cosa possono fare i ragazzi per partecipare al cambiamento. Perché gli studenti in più di un’occasione hanno espresso l’esigenza di essere interpellati quando si tratta di prendere decisioni che li riguardano direttamente.. Per saperlo basterà sintonizzarsi su Skuola.net (o sui suoi canali Facebook Youtube ) giovedì 21 novembre alle ore 16:00.