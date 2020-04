Librerie e cartolibrerie aperte? Non tutte: ecco dove

Dove sono aperte le librerie?

Stando a quanto riportato sull’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da qualche giorno, librerie e cartolibrerie avrebbero avuto il. Tuttavia non tutte le regioni hanno concesso questo via libera. Scopriamo quindi, le modalità e gli orari nei quali sarà possibile accedervi.Dopo l’ultimo, in moltissimi pensavano che le librerie sarebbero state da subito aperte in tutta Italia: ma, ahimè,. Infatti, se il decreto lo permette, c’è ancora un passaggio importante da superare prima che qualsiasi norma possa entrare in vigore:e comunale. Infatti le Regioni hanno tutti i poteri per mitigare le decisioni del Governo e di applicarle con proroghe o non applicarle affatto. E da qui si spiega come mai, dopo il decreto che sancisce la riapertura delle librerie e delle cartolibrerie sul territorio,esse siano state davvero aperte. Secondo i primissimi dati comunicati dall'Associazione Ali-Confcommercio, le regioni che hanno accolta questo decreto sono, e sono i territori dove attualmente le librerie e cartolibrerie sono aperte, ovvero(con l'esclusione di Piacenza e Rimini),. Ma tuttavia, anche in queste regionihanno ripreso: vediamo meglio come mai.Dunque, abbiamo visto le regioni nelle quale sono aperte le cartolibrerie e le librerie, tuttavia non è detto che in quelle regioni siano aperte tutte. Infatti, da quanto riportato su Ansa.it , le librerie aperte sarebbero, e tutte, quindi ancora non si sa quando saranno attive a pieno regime., inoltre anche in questo caso sarà obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza per evitare quanto più possibile affollamenti e contagi. Infatti molte librerie hanno deliberatamente scelto di tenere ancora la serranda abbassata per: non tutti sono attrezzati con mascherine e gel disinfettanti e la paura di nuovi focolai è ancora concreta. Tuttavia, dall'Associazionearrivano buone notizie: