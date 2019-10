Il tributo delle Iene a Nadia Toffa nella prima puntata della nuova stagione

Nadia Toffa: le Iene le rendono omaggio nella prima puntata

100 Iene in studio per ricordare Nadia Toffa

Le Iene faranno ritorno in tv stasera,, dopo la consueta pausa estiva, con molte novità. La prima novità riguarda inevitabilmente, la Iena scomparsa da ormai due mesi. La prima puntata vedràche lottava contro un male terribile. Ma non sarà solo un ricordo della redazione tutta, bensì sarà mandato in onda anche, l’ultimo realizzato proprio dalla Toffa.Scopriamone di più.Ad annunciare tramite un’anteprima l’ultimo progetto di Nadia è Tgcom24 , che riporta ancheche andrà in onda stasera: “Non è il quanto vivi, ma come vivi. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto”. Oltre questa emblematica frase, dall’anteprima è emerso anche, uno degli autori che in questi anni ha collaborato di più con la Toffa. Nel vocale Nadia lo chiama, e nel farlo chiede inoltre di portare con sé telecamera e microfono.Ma non sarà solo il servizio a rendere omaggio a Nadia Toffa, per l’occasioneche saranno presenti in trasmissione il 1 ottobresu Italia 1;per ricordare la Iena scomparsa. Ad aver accettato l’invito sono stati volti noti alla trasmissione e agli spettatori, tra loro anche, comee tanti altri.