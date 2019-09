Conte a Skuola.net: "Andrò nelle scuole a parlare di Costituzione, ambiente e bullismo”

Global Strike for Future, Conte dalla parte degli studenti

I diritti al centro dell’azione di governo. Con un’attenzione particolare a quelli delle nuove generazioni. È la promessa fatta ai ragazzi dal presidente del Consiglio,, durante, la videochat online del portale di riferimento degli studenti, pochi minuti prima di correre in Consiglio dei Ministri per approvare la Nadef – la Nota di aggiornamento al DEF – il primo documento di programmazione economica, anteprima della prossima Finanziaria.Naturale che la strettissima attualità abbia la meglio ma, recentemente, anche i ragazzi si sono resi protagonisti di qualcosa d’importante: il, la manifestazione in difesa del clima. Un movimento, partito dal basso, che dopo quella del ministro dell’Istruzione riceve l’approvazione ufficiale anche del primo ministro:– dichiara Conte - risveglia le coscienze,. Ne penso tutto il bene possibile”. Una manifestazione a cui ha partecipato anche il figlio del premier: “Mi ha emozionato molto, per la prima volta l’ho visto grande. Ci teneva tantissimo”. Ma l’impegno di Conte non si esaurisce con l’appoggio formale:. Con il ministro Costa abbiamo già individuato alcuni temi su cui coinvolgerli”.Ragazzi che, nella loro battaglia, hanno dimostrato di avere una maturità ben superiore rispetto a quanta se ne attribuisca alla loro età anagrafica. Uno spunto che serve al presidente Conte per appoggiare pubblicamente una proposta datata ma che recentemente è stata rilanciata:. “Negli ordinamenti giuridici – spiega il premier - si fissa una certa soglia anagrafica e per convenzione, si ritiene che a quell’età si abbia un’adeguata maturità.. Abbassare l’età del voto è del tutto legittimo. Sicuramente da discutere in sede parlamentare”.Tornando all’ambiente, sembra essere questo un vero pallino del presidente del Consiglio e che promette di potenziare attraverso il nuovo esecutivo, anticipando anche alcune mosse:– dice -”. Già, perché un’altra delle priorità del Conte-bis sarà proprio questa, sensibilizzare al rispetto dell’altro:– sottolinea - innanzitutto nei confronti dell’insegnante, poi tra studenti.. Inoltre, trovo scioccante che i genitori si intromettano nel rapporto educativo, aggredendo i docenti, ritengo che siano i casi più gravi di bullismo”.Entrando nel vivo dei, Conte rassicura:. Ma avverte: “In questa prima manovra abbiamo risorse molto limitate ma daremo ugualmente dei segnali, soprattutto sulla ricerca”. In che modo? Potenziando gli asili nido, per consentire a tutti di poter usufruire di questo servizio. Lavorando per gli stanziamenti per l’edilizia scolastica vengano adeguatamente utilizzati, per prevenire il rischio sismico. Valorizzando il trattamento economico degli insegnanti, per avvicinarlo agli standard europei. Occupandosi di concorsi, per assumere i vincitori e gli idonei delle procedure già chiuse, per assorbire le graduatorie in piedi, per dare ai neolaureati opportunità di assunzione basate sulla meritocrazia. Lavorando sul sostegno agli alunni disabili.(che dovrebbe essere la prima a partire).Per fare tutto ciò servono tanti fondi. Il ministro dell’Istruzione Fioramonti ha ‘minacciato’ di dimettersi se non verranno trovati: “Deve stare tranquillo”, minimizza Conte. Fioramonti che è anche stato tra i primi, quando non era ancora Ministro, a lanciare l’idea della, tornata nel dibattito di recente come ipotesi per trovare risorse da reinvestire. Pure qui, però, il premier sgombera il campo da equivoci:. Mi piacerebbe introdurre meccanismi incentivanti all’assunzione della frutta, del latte, per promuovere la dieta mediterranea e contrastare l’abuso di cibo spazzatura”.Parlando ai ragazzi, però, non poteva mancare una ‘spiegazione’ a misura di adolescente su quanto accaduto durante il mese di agosto, quando è cambiato il Governo ma è rimasto lui in sella.. C’è però stato un nuovo invito. Sottrarsi era un po’ difficile”. Una scelta non facile, che inevitabilmente sacrifica parte della vita personale. E che dà il gancio per conoscere meglio il Conte persona: un papà a cui mancano “le passeggiate in bicicletta per Roma e le partite a bowling con il figlio. Si potrebbe fare, ma creerei troppi disagi agli altri”.