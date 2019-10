Decreto Clima, il ministro Costa: i giovani hanno avuto un ruolo nelle decisioni

Prodotti sfusi e riforestazione urbana: due idee avanzate dai ragazzi

Giovani e Governo: una collaborazione nata dopo il primo Global Strike

Le politiche ambientali al centro dell’azione di Governo

Per salvare il Pianeta serve la collaborazione di tutti

La ‘Carta dei giovani’ indicherà la strada a i grandi della Terra

Lezioni di Educazione ambientale in arrivo in tutte le scuole

, ma in parte già lo sono,. Parola di. Il movimento FridaysforFuture, da oltre un anno, sta mostrando al mondo la voglia che i ragazzi hanno di fare qualcosa per combattere gli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Un appello che l’Italia ha raccolto appieno. Lo conferma proprio, titolare del dicastero dell’Ambiente,in occasione di ‘Italia 5 Stelle’, la convention di Napoli che ha festeggiato i 10 anni di vita del Movimento.“I ragazzi hanno un grande merito che a volte negli adulti non si trova: la sfrontatezza. Per me è una virtù”, ha detto il ministro Costa. Per questo: “Sono stati loro – prosegue Costa – a suggerirci la vendita dei prodotti sfusi nei piccoli negozi, sono stati sempre loro a parlare di riforestazione urbana. Non che non ci avessimo pensato, però sapere che abbiamo un alleato che vive nelle famiglie dà alla politica quella forza che ti fa capire che il territorio è coeso”.Ma l’impegno del Governo nel coinvolgere le nuove generazioni non si esaurisce qui: “per chiedergli ‘Siete d’accordo?’, ‘Che cosa chiedete?’. È già successo all’indomani del primo sciopero per il clima del 2018, quando abbiamo ricevuto alcuni di loro in Presidenza del Consiglio, alla presenza del premier Conte. Andare in piazza a manifestare in quel modo è stato un segnale di crescita”.L’Italia, in questo, è una sorta di laboratorio; un modello che potrebbe ispirare anche altri Paesi.– sottolinea il Ministro -. Ero al summit sul clima delle Nazioni Unite, quello in cui ha parlato Greta. In quella sede, sono stato l’unico ministro dell’Ambiente ammesso a parlare all’incontro dedicato ai giovani, perché hanno riconosciuto nell’”.Fondamentale, però è la collaborazione di tutti. “Quando Greta ha detto ‘Ci avete rubato i sogni e ci volete rubare il futuro’ quel messaggio non era indirizzato solo ai presenti ma al mondo intero. Dirlo alle Nazioni Unite significa. Per questo l’Italia ha pensato di allargare il coinvolgimento dei giovani su scala globale.“Lo dico con orgoglio – annuncia Costa -. Per quell’occasione abbiamo organizzato per la prima volta nella storia: verrà in Italia una rappresentanza di tutti i ragazzi del mondo, che scriverà la, da presentare a Glasgow come documento programmatico, per”.Parallelamente, sul fronte interno, si lavorerà per ‘allevare’ nuove generazioni sempre più consapevoli e attente al rispetto del Pianeta. Le due parole chiave saranno: “Tutte le scuole d’Italia organizzeranno dei– anticipa il Ministro – inseriremo questa novità nella fase di conversione in legge del ‘decreto clima’. Ci serviva del tempo perché va. Ci stiamo lavorando in questi giorni col ministro dell’Istruzione Fioramonti”.