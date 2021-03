Giornata mondiale del sonno: quali sono i disturbi in pandemia?

Giornata mondiale del sonno: in pandemia si dorme peggio?

Il 19 marzo, si svolgerà una Maratona on line in diretta streaming organizzata dall'Associazione Assirem. Ad apertura della diretta, alle ore 11, verranno resi noti i risultati della terza edizione del concorso "Sonno… o son desto", rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ed effettuato dall'Associazione in collaborazione con il Ministero dell'istruzione. Seguiranno molteplici interventi, tutti di grande interesse: otto ore ininterrotte di interviste e talk che analizzeranno il sonno in tutti i suoi aspetti. Aprirà le interviste quella a Raffaele Ferri, Neurologo – Presidente Assirem con un argomento molto attuale "Il sonno durante la pandemia Covid-19". A seguire Daniela Girgenti parlerà dei risultati di un sondaggio lanciato dalla Casa editrice, in cui è stato chiesto ai lettori se durante la pandemia hanno riscontrato dei cambiamenti nel loro modo di dormire e se anche il loro rendimento nel lavoro o nello studio ha subito delle variazioni, e molti altri esperti. L'ente Assirem ha anticipato la Maratona streaming con una serie di webinar gratuiti dedicati al sonno che possono essere rivisti sulla pagina Youtube dell'Associazione.