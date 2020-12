Cerchi il miglior regalo di Natale? Dona un futuro a chi ami: scopri il Fondo Pensione Aureo

Fondo Pensione Aureo per vivere a pieno il domani

Aprire un fondo pensione: come funziona e quali sono i vantaggi

Ilsarà sicuramente tra le festività che non dimenticheremo facilmente. Cenoni, pranzi e brindisi saranno frugali e le grandi tavolate rimandate di qualche mese. Ma anche in questo momento. Tantissimi in questo periodo stanno scegliendo infatti di adoperare l’usanza di: c’è chi sceglie la bottega di quartiere, piuttosto del grande negozio o dell’e-commerce, per dare una mano ad artigiani e commercianti; c’è chi decide di optare per oggetti e iniziative di associazioni benefiche; c’è chi pensa al futuro dei propri figli o dei propri nipoti regalando qualcosa di duraturo, come degliUn esempio di investimento che guarda all’avvenire di chi si ama è PerTempo, il Fondo Pensione Aperto Aureo adatto a ogni esigenza, creato da BCC Risparmio & Previdenza società del Gruppo Iccrea. Vediamo in cosa consiste e come funziona.è uno strumento che offre diverse soluzioni di investimento per aggiungere una pensione integrativa all’importo della pensione di base che si percepirà con il regime pubblico obbligatorio.Grazie al, si può proteggere la propria stabilità economica e mantenere lo stile di vita a cui si è abituati, pianificando l’investimento che è necessario fare oggi,. Il fondo di previdenza complementare Aureo è pensato per tutti, ma in particolare. Infatti la sua, a iniziare dalla somma versata, sempre modificabile e sospendibile, il cui importo è stabilito in base agli obiettivi del richiedente e delle aspettative di reddito. I vantaggi non sono finiscono qui: si può decidere quanto e come investire, e secondo quale profilo di rischio, cambiate in ogni momento le proprie preferenze e scegliere in quale forma ricevere il fondo al momento della pensione.. Qui ti abbiamo spiegato solo alcuni degli aspetti più importanti del fondo pensione Aureo: ti consigliamo di rivolgerti allaper avere maggiori informazioni, cliccando qui Non stiamo di sicuro attraversando un periodo facile e, anche se siamo certi che si ripartirà il prima possibile, momenti come questi stimolano a fare più le “cicale” e meno le “formiche”. Pensare al futuro è sicuramente importante, anche perché i più giovani difficilmente avranno le stesse garanzie dei loro nonni:Iniziamo col dire che ilserve soprattutto a, mantenendo il proprio reddito stabile anche quando si giungerà all’età in cui si smetterà di lavorare. Un’altra informazione importante è che. Non esiste un’età per iniziare, perché è uno strumento utile per tutti: si può iniziare fin dalla nascita, se sono genitori, nonni o parenti a scegliere di “donarlo” al minore per il suo futuro previdenziale. Dalla maggiore età ogni individuo può scegliere di sottoscrivere un fondo pensione sia esso dipendente, professionista, autonomo, inoccupato o pensionato.Ma come è possibile capire qual è l’importo corretto da versare? Esistono delle simulazioni che, tenendo conto dell’età, dei contributi e di altri dati riguardante la situazione contributiva e lavorativa, possono calcolare l’entità della somma da accreditare periodicamente. Tuttavia,e per iniziare a creare il tuo fondo pensione, ti consigliamo di rivolgerti alladel tuo territorio.