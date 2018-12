Europee 2019, ecco la campagna Stavolta voto. Tajani: "Abbiamo bisogno della forza degli elettori"

Il prossimo maggio (tra il 23 e il 26) si vota per le elezioni europee. Il parlamento europeo è l'unica istituzione i cui membri sono eletti direttamente dai cittadini, per questo la data è così importante. In questo senso si muove la campagna Stavoltavoto.eu, lanciata dal Parlamento UE per invitare alla partecipazione.

"Vogliamo fare in modo che il parlamento europeo, l'unica istituzione democraticamente eletta dai cittadini sia sempre più protagonista e per fare questo abbiamo bisogno della forza degli elettori". Lo ha detto il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani presentando la campagna, alla quale hanno aderito i Giovani Imprenditori di Confindustria. "Bisogna andare a votare soprattutto in un momento di difficoltà, in cui l'Europa deve cambiare, e serve la partecipazione dei cittadini", ha aggiunto Tajani, come riportato da Ansa Europa - Europarlamento 2019.

I Giovani Imprenditori aderiscono alla campagna Stavolta voto

"I Giovani Imprenditori hanno visto concretamente come l'Europa può aiutare il sistema produttivo italiano. Attraverso l'aiuto alle imprese cresce l'occupazione che è il problema numero uno del nostro Paese e dell'Europa" ha detto Tajani . "Vedo il rischio di un rallentamento del percorso europeo e questo non ce lo possiamo permettere", ha dettospiegando le ragioni del suo sostegno alla campagna."Quando qualcuno pensa di mettere in discussioni le Istituzioni Ue - ha scandito - noi scendiamo in campo".