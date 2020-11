Lockdown nazionale? Conte: vogliamo evitarlo

Probabile nuovo lockdown? Conte chiarisce le indiscrezioni

Coronavirus: come ne usciremo secondo il presidente Conte

Fonte: Giuseppe Conte via FbDopo l’ultimoche ha visto l’Italia divisa in diverse aree, ilè a lavoro per valutare glidelle misure adottate e per monitorare l’e la capacità di risposta del nostro. Per il presidente del Consiglio“è una situazione in evoluzione” che va valutata con la massima prudenza.Ecco cosa ha detto in un’intervista a ‘La Stampa’ in merito alle probabilità di istituire unSe situtto come successo la scorsa primavera, e tanto più in vista del, si perderebbero oltre. Sono queste le stime riportate dae riportate da ‘Orizzontescuola.it’, nel corso di un’intervista al presidente del Consiglio. L’obiettivo del Governo dopo l’ultimo Dpcm è infatti proprio quello di scongiurare la possibilità di unasebbene “la salute dei cittadini sia un bene primario da tutelare”. Secondo la nuovaadottata, dunque, si stanno tenendo conto dellenella diffusione del contagio per evitare di danneggiare le regioni in cui non sono necessarie. Il lockdown generalizzato attuato in primavera, allo stesso tempo, è dipeso dalladi une di unche guidasse il Governo in. Non si rischia dunque un nuovo lockdown? Il presidente Conte ha rassicurando dicendo che il loro auspicio “è un Natale dove non si mortifichino né i consumi né gli affetti, ma non possiamo immaginare feste e pranzi affollati”. ”Le nostre misure – ha comunque sottolineato – sono sempre ispirate ai principi di massima precauzione, proporzionalità e adeguatezza, che mai ci hanno spinto a sottovalutare la gravità e l’imprevedibilità del contagio. Ma la nostra strategia è diversa, perché abbiamo adesso strumenti che ci consentono di operare differenziazioni territoriali”. In definitiva, “imporre un lockdown totale un mese fa sarebbe stata una decisione irragionevole in base agli strumenti di cui disponiamo, incomprensibile per la popolazione, disastrosa per tutti”.Durante l’intervista non sono mancati iper i tanti italiani che hanno perso il lavoro a causa dell’. Per loro bisognerebbe fare “un plauso per l’abnegazione e il senso di responsabilità fin qui dimostrati, salvo rare eccezioni che naturalmente fanno notizia. È comprensibile che oggi vi siano maggiore disagio e sofferenza”. Il presidente del Consiglio, infatti, si dicedei sacrifici che tutti i cittadini stanno affrontando, non solo sotto il profiloma anche sotto quello strettamente. Allo stesso tempo, ha dichiarato che “a loro dobbiamo chiedere un ulteriore sforzo: la situazione, in tutta Europa, è critica. Ognuno deve fare il suo. Ne usciamo solo con un impegno collettivo: lo Stato siamo tutti noi”. Gli aiuti agli italiani in difficoltà, tuttavia, non sono esigui. Il presidente ha infatti spiegato che gliche stanno erogando equivalgono aldi quelli già ricevuti in estate per molte categorie come ristoranti, palestre, piscine, teatri. “A ciò si aggiungono le ulteriori misure quali crediti d’imposta sugli affitti commerciali, la cancellazione della seconda rata Imu, la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali per novembre. n ogni caso siamo pronti a intervenire a favore di tutti coloro che subiranno ulteriori perdite, anche ricorrendo a uno scostamento sul 2021 e a una revisione del tendenziale sul 2020”.