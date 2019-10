Scatole sulla testa durante l'esame per non far copiare

Karnataka: Students were made to wear cardboard boxes during an exam at Bhagat Pre-University College in Haveri, reportedly to stop them from cheating. (16.10.2019) pic.twitter.com/lPR5z0dsUs — ANI (@ANI) 18 ottobre 2019

Cartoni sulla testa per non copiare: la bufera sui social

Al, in India, si sperimentano nuovi metodi per non far copiare durante gli esami.Gli studenti infatti sono stati. Molti si chiederanno, ma è legale? Beh, il ministro dell'Istruzione ha definito questa pratica poco ortodossa “inaccettabile”.Ovviamente la notizia è circolata molto velocemente sui social, condannando questo metodo per lo meno "particolare" per evitare suggerimenti. La scuola, dopo valanghe di critiche è stata quindi costretta a scusarsi, ma si è anche difesa spiegando che la pratica non è stata imposta a nessuno. Indossare la scatola era dunque facoltativo, infatti su 72 studenti solo 56 hanno acconsentito. Il ministro dell'Istruzione Suresh Kumar ha assicurato che ci saranno delle conseguenze e ha inoltre pubblicato sul suo profilo personale di Twitter che "nessuno ha il diritto di trattare qualcuno, soprattutto gli studenti, come animali".