'Salviamoci la pelle in vacanza': ecco come affrontare l'estate 2019!

Lo scopo della campagna

Le date delle cinque giornate

E’la campagna di prevenzionepresentata oggi a Roma e che ha come intento quello die dei corretti stili di vita nei luoghi di vacanza. Ad organizzare questa iniziativa l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia- UNPLI, l’Intergruppo Melanoma Italiano- IMI, la Federazione Motociclistica Italiana- FMI e la Società Nazionale di Salvamento, in collaborazione con la Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del MIUR.Nello specifico l’iniziativa prevede l’avvio diche coinvolgeranno tantissimi ragazzi nelle piazze delle maggiori località balneari della nostra penisola. Durante queste giornate, attraversosi andranno anche ad affrontare temi legati all’assunzione di droghe e alcol tra i giovani. Ma non solo, ci sarà spazio anche per illustrare lein spiaggia e le attività di educazione alla corretta esposizione solare concutaneo grazie alla presenza dei dermatologi IMI. Nonostante possano sembrare temi molto differenti tra loro, in realtà sono uniti daed è bene conoscerli tutti, o comunque parlarne quanto più possibile. “Crediamo - ha dichiarato la Dottoressa Maria Costanza Cipullo, referente per la prevenzione e l'educazione alla salute della Direzione Generale dello Studente - in questa campagna di informazione, perché utilizza i periodi di chiusura delle scuole per fare, in sinergia tra varie associazioni, delle attività di prevenzione e per rafforzare e ampliare percorsi di divulgazione di corretti stili di vita".Le date della campagna sono cinque in tutto:in Puglia, anel Lazio, ain Toscana, aAbruzzo, ain Emilia Romagna, a