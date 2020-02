Bonus cultura 2001: quando parte? Tutte le scadenze

Le scadenze da rispettare per utilizzare il bonus

essere residenti nel territorio nazionale;

nei casi in cui è previsto, essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità;

aver compiuto 18 anni nel 2019

Per cosa si può usare il buono

biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

libri;

titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

musica registrata;

corsi di musica;

corsi di teatro;

corsi di lingua straniera;

prodotti dell’editoria audiovisiva.

Fino a pochi giorni fa, non si avevano notizie sul ricercatissimo. Nella giornata del 19 febbraio però, sono state finalmente rivelate delle novità per quanto riguarda l’attivazione del buono per i neo diciottenni. Sulla gazzetta ufficiale è stato infatti pubblicato il regolamento completo di scadenze per l’attivazione della card 18app.Leggete i prossimi paragrafi per scoprire la data di attivazione del bonus!Finalmente la notizia che tutti i neo diciottenni stavano aspettando è arrivata: il bonus cultura è stato rinnovato per la classe 2001 e sarà utilizzabile dal 5 marzo 2020. Il regolamento del buono di quest’anno, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale lo scorso 19 febbraio, è pressoché identico allo scorso anno, se non per le scadenze. Per i nati nel 2001 infatti, il tempo per registrarsi alla piattaforma 18app scade il 31 agosto 2020. Per spendere i 500 euro invece si avrà a disposizione circa un anno: la scadenza del bonus è stata fissata per il 28 febbraio 2021. Per attivarlo hai bisogno di tre requisiti principali:Se rientrate in queste categorie allora potete richiedere l’attivazione della card, sempre seguendo le indicazioni del sito www.18app.it e ottenendo prima la vostra identità digitale (o SPID).Il bonus cultura per i nati nel 2001 sarà spendibile per le seguenti attività:Dall’anno prossimo (cioè per i nati nel 2002) sarà inoltre inserita la possibilità di spendere il buono anche per gli abbonamenti dei giornali sia cartacei sia online.