Amazon Prime, aprile 2020: le novità serie Tv e film, tutte le uscite

Amazon Prime aprile 2020: migliori serie tv e film in uscita

The Walking Dead: World Beyond, stagione 1 : spin off della celebre serie dedicata agli zombie, le protagoniste sono due giovani ragazze che devono cavarsela in un mondo post-apocalittico pieno di orde di zombie. Ricetta che vince non si cambia, sembrerebbe!

: spin off della celebre serie dedicata agli zombie, le protagoniste sono due giovani ragazze che devono cavarsela in un mondo post-apocalittico pieno di orde di zombie. Ricetta che vince non si cambia, sembrerebbe! Tales from The Loop, stagione 1 (da venerdì 3 aprile) : si tratta di una serie tv fantascientifica tratta dalle opere di Simon Stålenhag. La storia parla di un mondo popolato da macchine e creature strane in cui è presente un enorme macchinario appositamente costruito per svelare i misteri dell’universo.

: si tratta di una serie tv fantascientifica tratta dalle opere di Simon Stålenhag. La storia parla di un mondo popolato da macchine e creature strane in cui è presente un enorme macchinario appositamente costruito per svelare i misteri dell’universo. Bosch, stagione 6 (da venerdì 17 aprile) : la sesta stagione verrà rilasciata a metà aprile e continuerà a raccontare le storie personali e lavorative del detective della Omicidi della Polizia di Los Angeles, Harry Bosch.

: la sesta stagione verrà rilasciata a metà aprile e continuerà a raccontare le storie personali e lavorative del detective della Omicidi della Polizia di Los Angeles, Harry Bosch. Future Man, stagione 3 : terza e ultima stagione, il capolinea della serie risulta essere più breve. La serie sarà composta di otto episodi, cinque in meno rispetto alle due precedenti. A prescindere dalla durata della serie, comunque, il finale promette bene.

: terza e ultima stagione, il capolinea della serie risulta essere più breve. La serie sarà composta di otto episodi, cinque in meno rispetto alle due precedenti. A prescindere dalla durata della serie, comunque, il finale promette bene. Dispatches from Elsewhere, stagione 1 : la nuova serie di AMC ha tra i suoi protagonisti il celebre Jason Segel (Marshall in “How I met your mother”). Un gruppo di persone comuni sono alle prese, tutte insieme, con un mistero che ha radici profonde, molto più di quanto appaia in un primo momento. La nuova serie tv dovrebbe essere disponibile a partire da maggio 2020.

: la nuova serie di AMC ha tra i suoi protagonisti il celebre Jason Segel (Marshall in “How I met your mother”). Un gruppo di persone comuni sono alle prese, tutte insieme, con un mistero che ha radici profonde, molto più di quanto appaia in un primo momento. La nuova serie tv dovrebbe essere disponibile a partire da maggio 2020. The Vast of Night: la pellicola tanto attesa del regista emergente Andrew Patterson è un thriller fantascientifico ambientato negli anni ‘50 che ha come protagonisti un centralinista e un radiofonico. Insieme i due fanno una scoperta sensazionale: sulle onde radio della loro cittadina viaggia una misteriosa frequenza che li spinge a iniziare un’indagine che cambierà le loro vite per sempre.



