Ferragosto 2018: le curiosità che forse non conoscevi

Ilè una giornata attesa dalla stragrande maggioranza dei lavoratori italiani, in quanto all’insegna della. Le grandi città, come Roma e Milano, vengono abbandonate dagli abitanti; prese d’assalto le mete turistiche, le spiagge, e i posti di villeggiatura. Il Paese si ferma, e tutti, o quasi, vanno finalmente in ferie. Il periodo forse più torrido dell’estate diventa la cornice perfetta per bagni al mare, scampagnate fuori porta e ricche abbuffate.Il nome di questa festa deriva direttamente dal latino “”, locuzione che indicava la. Il Ferragosto fu istituito proprio da quest’ultimo nel., quindi oltre venti secoli fa, ed è rimasto nella tradizione un momento di riposo e festeggiamento. Nell’antichità veniva celebrato con corse di cavalli e animali da tiro e, pensate bene, anche con falò, sebbene non proprio simili a quelli che si accendono oggi, laddove possibile, presso le spiagge della Penisola.Solitamente il 15 agosto diventa. Le mete prescelte sono il mare o i laghi, la montagna e i luoghi verdi all’aria aperta. La tradizione della gita di Ferragosto affonda le sue radici nel non troppo lontano, quando anche le classi meno abbienti del Paese partivano grazie al sostegno di associazioni dopolavoristiche e all’istituzione dei “Treni popolari di ferragosto”, dai biglietti particolarmente ridotti, alla volta di visite presso le città italiane e le località costiere o montane.Un momento fondamentale del 15 agosto è il pranzo. Il tradizionale pic-nic deriva dalla precedente usanza, in quanto, per risparmiare, le famiglie si organizzavano portando da casa tutto il necessario per il pranzo, da consumare tutti insieme.Ebbene sì. Nel 1950, Papa Pio XII ha proclamato dogma di fede l'Assunzione della Vergine Maria al Cielo. Madre di Gesù e preservata dalla macchia del peccato, è la prima e unica persone oltre a Gesù ad essere risorta: secondo il credo cattolico questo passaggio dalla vita terrena al Paradiso è avvenuto il 15 di agosto.