Anche in Campania coprifuoco dalle 23, ma riaprono le primarie: l’annuncio di De Luca

L’ultima ordinanza di De Luca: dal 23 ottobre coprifuoco in tutta la Campania

Le scuole primarie in Campania riapriranno dal 26 ottobre

La decisione presa nei giorni scorsi dalsulla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado all’interno dei confini regionali fino al 30 ottobre, è stata accolta con molte polemiche e non solo da parte dei concittadini. La disapprovazione è giunta infatti anche da parte del Governo stesso e, in particolare, dellache in più occasioni si è mostrata contrariata per un provvedimento ritenuto al momento prematuro e sfavorevole per tutti gli studenti.Dopo la predisposizione della chiusura delle scuole però, il governatore De Luca torna a far parlare di sé per un’altra rigida ordinanza finalizzata a limitare il più possibile la diffusione del contagio, molto critica in Campania.Guarda anche:La drastica decisione di imporre, si è resa necessaria per le gravi criticità sanitarie in cui versa in questo momento la Campania. Proprio per questo, De Luca ha deciso di anticipare l’entrata in vigore dell’ordinanza che inizialmente doveva essere valida dal prossimo weekend, ovvero quello di Halloween.In vista dei possibili festeggiamenti nella notte più spaventosa dell’anno infatti, il governatore aveva già anticipato l'imminente coprifuoco per tutta la durata dell’emergenza, ma il precipitare della diffusione capillare del Covid-19 all’interno dei confini regionali, ha costretto le autorità ad anticiparne l'efficacia: “Volevamo partire dall’ultimo week end di ottobre ma partiamo ora.. Alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania come si è chiesto anche in Lombardia”.La riapertura delle scuole in Campania interesserà in un primo momento soltanto. Dal 26 ottobre infatti saranno dunque solo gli studenti più piccoli che potranno tornare fra i banchi di scuola, ma soltanto se le varie Asl a cui ogni istituto appartiene, verificheranno la reale possibilità di un ritorno in aula in totale sicurezza: “C’è stata una riunione poco fa tra l’assessore alla scuola Fortini e le organizzazioni scolastiche che hanno concordato sulle misure per la scuola su cui anche il Tar ci ha dato ragione. OvviamenteIl presupposto per riaprire deve essere lae questa garanzia non può essere scaricata sui presidi ma sulle Asl”. Alle Asl sarà insomma assegnato il compito e la responsabilità di valutare l'effettiva possibilità di un rientro a scuola per i più piccoli.Per non rischiare che questa situazione di instabilità didattica possa compromettere il percorso di studi degli studenti più “fragili” inoltre, De Luca ha sollecitato l’attivazione di “progetti speciali”, a loro appositamente dedicati: “Autorizziamo da subitoe da lunedì anche le attività delle scuole elementari”.Per ora in Campania