Covid scuola, cosa cambia da lunedì 15 marzo

Covid, i colori delle regioni: quasi tutta Italia è rossa

Covid, cosa succede per la scuola

La curva epidemiologica in rapida salita porta la maggior parte delle Regioni tra la fascia rossa e quella arancione. Daci sarà una serrata per bar e ristoranti, ma anche per milioni di studenti che saranno costretti alla didattica digitale. Il governo oggi varà il decreto che inasprirà le misure e blinderà anche la Pasqua (verso la).Vediamo cosa cambierà nei prossimi giorni.Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato le ordinanze dopo l'entrata in vigore del nuovo decreto legge e le misure scatteranno da lunedì: in zona rossa si andrà dunque con un Rt superiore a 1,25 nel valore inferiore o con un'incidenza di 250 casi ogni 100mila abitanti. Trentino, Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto Toscana e Marche saranno rosse. Sono invece 8 quelle che sono o diventano arancioni: Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta. La Sardegna rimane bianca.Milioni di studenti in didattica a distanza. Ecco cosa accadrà per gli istituti scolastici di tutta Italia da lunedì 15 marzo.. Infatti il DPCM attualmente in vigore prevede che sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali., invece, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte della popolazione studentesca. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con Bes, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.Attenzione, però:nelle aree nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.