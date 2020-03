Passeggiate e sport, cosa si può fare e l'autocertificazione

L'autocertificazione è obbligatoria

Cosa si può fare all’aperto?

Sono in molti, in questi giorni di quarantena, a chiedersiPrima di rispondervi, vogliamo dirvi di tenere presente cheè l’unica arma che abbiamo a disposizione perIn fondo ci viene chiesto solo questo, restare in casa, e non è certo un grande sacrificio! Ma torniamo alla domanda di apertura.Leggi e scopri la risposta!Nei primi giorni dell’epidemia gli organi di governo avevano suggerito di(fare la spesa, andare dal medico, comprare medicine, assistere parenti anziani o malati, portare fuori cane, fare sport all’aperto) mantenendo però unadi almeno un metro. Purtroppo questa indicazione non è stata rispettata, tante lePer evitare il perdurare di questa situazione molti sindaci hanno disposto la chiusura dei parchi pubblici. Così il Governo si è visto costretto ad emanare unche detta condizioni molto più rigide rispetto alle precedenti, che consentonosia a piedi che in macchina. Quali? CE’ obbligatorio, nel caso si venga fermati dalle forze dell’ordinein cui si dichiara il motivo dello spostamento. Se dal controllo viene accertato che la dichiarazione è falsa si riceve unae il provvedimento dell’autorità prevede l’arresto da 3 fino a 12 mesi di reclusione e una denuncia per reati dolosi contro la salute pubblica.Si può andare a portare fuori il cane? Sì,fisiologiche. Ma ci viene chiesto diE fare un passeggiata? Correre? L'ordinanza emanata dal Ministero della Sanità afferma che “è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici" e ancora "non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; restapurché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona". Quindi èRicordate che in caso di controllo occorre fornire l’autocertificazione.