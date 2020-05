Autocertificazione fase 2, come compilarla per visite a congiunti

Fase 2: l’autocertificazione per la visita ai congiunti

Come compilare l’autocertificazione della Fase 2

Ormai è iniziata da qualche ora ladell’emergenza da Coronavirus. Le novità non sono poche, ma di certo la più importante e la più chiacchierata riguarda le. A lungo si è dibattuto proprio sul termine “”, che a quanto pare comprende anche fidanzati e partner stabili.Ecco dunque che con queste nuove normeda compilare proprio in caso di visite a parenti e congiunti: scopriamo insieme di cosa si tratta e come va compilata nel modo giusto.L’ormai famosa autocertificazione, che nella Fase 1 andava compilata per poter uscire senza essere sanzionata e come possibili scenari prevedeva motivi di salute, di necessità (come andare a fare la spesa) e di attività motoria (ma solo e sempre vicino alla propria abitazione), consultabile e scaricabile tramite il seguente link, aggiornata al 3 maggio 2020 ). Infatti “è bene ricordare che il quadro normativo è stato innovato con alcune modifiche. I motivi per gli spostamenti sono sostanzialmente gli stessi, ma si possono incontrare anche i congiunti”, ha ricordato il Maggiore Fabio Valletta, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Roma centro, durante la trasmissione La Vita in Diretta, aggiungendo un’importante indicazione: “Va specificato il percorso che viene fatto, l’itinerario. Non è necessario fornire dati sensibili. È opportuno ricordare che ciò che si dichiara nell’autocertificazione potrebbe essere sottoposto ad un controllo. Il regime sanzionatorio non è cambiato: possono scattare multe”. Dunque in questa Fase 2, non tanto specificare chi andate a trovare o altre informazioni sensibili a riguardo, quanto, in modo da contenere il più possibile glie il transito per le strade se non giustificato da un itinerario chiaro.La nuovaquindi dovrà essereper poter avere a disposizione le nuove voci. Era prevedibile infatti che in queste ore ci fosse la caccia al nuovo modulo, e soprattutto che moltissimi si chiedessero quale fosse il modo corretto per compilarla., infatti nella circolare indirizzata alle prefetture è precisato che “il provvedimento innova la precedente normativa prevedendo espressamente che si considerano necessari, e come tali giustificati, gli spostamenti per incontrare congiunti”, ovviamente questi devono sempre avvenire. Vi ricordiamo inoltre che, dopo aver stampato la nuova autocertificazione,, riempire gli spazi barrando la casella “situazione di necessità” e successivamente barrare lo spazio “a questo riguardo dichiara che…” specificare che si tratta di una visita a un “congiunto”, quindi inserire solosenza dover necessariamente indicare l'identità di quest’ultimo.