Futurismo in Musica

Il Futurismo

Il Futurismo fu un’avanguardia culturale sorta nei primi anni del Novecento in Italia grazie al poeta, che ne espose i principi fondamentali nel(20 febbraio 1909). I futuristi avevano una fiducia illimitata nel progresso tecnologico e scientifico ed esaltavano il dinamismo, la velocità e la guerra.Erano anche contro le accademie, perché il loro ideale era un’arte libera e priva di forma. Dal punto di vista musicale, il Futurismo rinnovò radicalmente il linguaggio tradizionale in quanto rifiutò ogni regola prestabilita. Alcuni autori eliminarono le battute e fecero un largo uso delle dissonanze. Le musiche dei Futuristi scatenarono accesi dibattiti, sfociati spesso in violente risse durante letenute in vari teatri italiani.I musicisti più importanti di questa avanguardia furono(1880 - 1955) e(1885 – 1947): quest’ultimo inventò una serie di strumenti, chiamati intonarumori, in grado di produrre i suoni della realtà quotidiana. Fu così che il rumore e non più il suono, divenne per i Futuristi il simbolo della modernità. Questi strumenti all’inizio non ebbero successo, ma negli anni successivi ifuturisti vennero impiegati nelle trasmissioni radiofoniche e nella realizzazione delle colonne sonore del cinema.Qui sotto troviamo Luigi Russolo con un aiutante nel laboratorio degli intonarumori a Milano.