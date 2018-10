Maturità 2019, le scadenze del nuovo esame di Stato

Griglie valutazione e svolgimento prove scritte: ottobre 2018

Materie seconda prova maturità: gennaio 2019

Indicazioni su seconda prova 2019 per le commissioni: gennaio 2019

Ordinanza ministeriale per lo svolgimento della Maturià: febbraio 2019

Modelli del diploma e curriculum dello studente: marzo 2019

, dopo la pubblicazione della nota ministeriale del 4 ottobre, è un po' meno misterioso. Ora sappiamo con certezza. Ma la nota da altre importanti notizie per quanto riguarda i prossimi appuntamenti che riguardano la maturità. Ecco i più importanti.Come si legge sulla nota ministeriale, entro la metà di ottobre sapremo di più su come verranno valutate le prove scritte e sul loro svolgimento: "Si prevede l’adozione, con decreto del Ministro, dei quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e la definizione delle griglie di valutazione, al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame per l’attribuzione dei punteggi. [...] Il decreto in questione sarà emanato entro la metà del mese di ottobre, in modo da consentire alle scuole di avviare, quanto prima, le attività didattiche di loro competenza e agli studenti di conoscere per tempo le linee metodologiche e disciplinari, nonché i criteri di valutazione, che caratterizzeranno lo svolgimento delle prove scritte."Su questo, nessuna novità. Le materie dell'esame verrano pubblicate entro gennaio: "Il decreto ministeriale che definisce, nell’ambito delle materie caratterizzanti, la disciplina ole discipline oggetto della seconda prova e le modalità organizzative relative allosvolgimento del colloquio. Tale decreto deve essere emanato entro il mese di gennaio".Le commissioni degli istituti professionali dovranno preparare parte della seconda prova. Si, ma come? Sarà il Miur a dare indicazioni su questo. Si legge nella nota che "specifiche indicazioni verranno fornite entro il mese di gennaio alle commissioni d’esame operanti negli istituti presso i quali sono attivi percorsi di istruzione professionale, tenuto conto che la seconda prova avrà carattere pratico e che parte di essa dovrà essere predisposta dalla stessa commissione, in coerenza con la specificità del PTOF".Il regolamento degli esami di Stato, tradizionalmente attesa per maggio, arriverà in anticipo. "L’ordinanza ministeriale che fissa le modalità organizzative ed operative per lo svolgimentodegli esami di Stato e degli esami preliminare sarà emanata entro il mese di febbraio, al fine di facilitare il lavoro delle scuole e delle commissioni".Il decreto ministeriale che adotta i modelli del diploma finale e del curriculum dello studente sarà emanato entro il mese di marzo.