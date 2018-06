Prima prova maturità 2018 su Dante Alighieri: tema maturità e possibili tracce

Tracce prima prova maturità 2017: impazza il toto tracce e per molti di voi stanno diventando una vera e propria ossessione. Tanto da azzardare ipotesi e nomi da inserire fra le possibili tracce maturità. Se Pirandello e Ungaretti sono in pole position tra i papabili nomi che il Miur potrebbe inserire tra le tracce prima prova maturità 2018, lo segue a ruota il Sommo Poeta, Dante Alighieri. Il motivo? Non è la prima volta che il ministero sceglie il sommo poeta per una traccia per la prima prova, proprio in analisi del testo. Dante infatti è uscito ben due volte come autore alla maturità, nel 2007 e nel 2005. Non sarebbe quindi assurdo se tornasse anche stavolta, anzi, è altamente probabile. Quali brani sono usciti alla maturità? Si tratta di due brani del Paradiso. Nel 2005 è uscito il canto XVII, quando Dante incontra l'avo Cacciaguida. Nel 2007, invece è stato scelto il canto XI, e tratta dell'incontro con Tommaso d'Aquino. Nel caso esca quindi il poeta fiorentino alla maturità, tutto fa pensare che potrebbero tornare proprio versi dell'ultima cantica. Ma il Miur potrebbe decidere di stupirci magari selezionando il brano dall'Inferno. E perché no, anche qualcosa dagli altri suoi scritti. Ecco perchè Skuola.net ha deciso di darvi una mano linkandovi di seguto tutte le risorse che vi aiuteranno a prepararvi alle tracce maturità 2018 qualora in queste esca Dante.

Tracce prima prova maturità 2018 su Dante Alighieri

Nel caso esca Dante preparati con i nostri appunti.