Prima prova maturità 2019: tracce su Pier Paolo Pasolini

Pier Paolo Paolini è nato a Bologna nel 1922, ed è stato uno scrittore e regista italiano.Di madre friulana e padre romagnolo, fece trasparire le sue origini friulane anche nella sua produzione letteraria: infatti, fu grazie a una raccolta di opere in friulano,, che vinse, nel 1945, il premio "Giosuè Carducci".Nel 1955 venne pubblicato, romanzo relativo alla vita dei giovani nelle periferie romane, che gli costò un processo per oscenità e pornografia, a causa della tematica della prostituzione maschile trattata nel libro. Riuscì ad essere scagionato, anche grazie alla testimonianza di alcuni intellettuali dell'epoca, e il romanzo venne molto apprezzato dal pubblico.La sua produzione artistica non si limitò solo alla sfera letteraria: sempre nel 1954 collaborò alla sceneggiatura del film "La donna del fiume", e dagli anni '60 intraprese la sua avventura nel mondo del cinema, firmando moltissime sceneggiature. Negli anni '70 cominciò a lavorare ad un progetto cinematografico ambizioso chiamato, composto da tre pellicole: Il Decameron, tratto dalle novelle di Boccaccio, i Racconti di Canterbury, e "Il fiore delle mille e una notte".Dal 1973 cominciò a collaborare con il Corriere della Sera su argomenti di costume, e due anni dopo realizzò la sua ultima, nonché più discussa, opera:che prende spunto dagli scritti del marchese de Sade ambientandoli nella Repubblica di Salò, dove dei generali del partito rapiscono un gruppo di giovani per dar sfogo alle loro perversioni più recondite.Pier Paolo Pasolini venne ucciso, in circostanze inspiegabili, per mano di Pino Pelosi, che lo investì con la sua stessa auto, nei pressi dell'idroscalo di Ostia.