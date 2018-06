Prima prova Maturità 2018: possibili tracce su Grazia Deledda

Riuscire a capire a quale autore possa appartenere la traccia presente nella prima prova è come sempre un terno al lotto.

Ti starai facendo sicuramente mille domande. I più quotati sono Pascoli e Calvino ma, se questa volta fosse una donna? E se fosse una delle maggiori scrittrici del Novecento come Grazia Deledda? Skuola.net, come sempre, tiene alla tua preparazione per la Maturità 2018. Eccoti, per questo, un elenco delle tematiche fondamentali espresse nelle sue opere.

5. Verismo

4. Decadentismo

3. Gli affetti

2. Il peccato e la colpa

1. Il bene e il male

Ad una prima lettura è naturale inquadrare Grazia Deledda nellain quanto ritrae la vita degli uomini proprio come è, o meglio come le appare.La scrittrice sembrerebbe aderire anche alperché oltre ad esprimere una grandei suoi personaggi rappresentanoottenebrate.Un altro tema principale sono glitalvolta selvaggi, delineati dall’etica del mondo patriarcale.La narrativa di Deledda si basa su fortidi dolore e di morte sulle quali aleggia il senso del peccato, della colpa, e la coscienza di una inevitabile fatalità. Inoltre la coscienza del peccato implica una naturale propulsione alDalle sue opere emergedella misera condizione dell’uomo che devee che è manifesto dell’abitato da istinti e repulsioni. Spesso l’anima umana è rappresentata come un luogo dove le ansie recate dagli impulsi danno sfogo alle angosce più profonde.Flaminia Zauli