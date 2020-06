Maturità 2020: collegamenti interdisciplinari con Hegel

Maturità 2020 orale, Friedrich Hegel: la vita

Discussione interdisciplinare: Hegel, Ragione e realtà

Discussione interdisciplinare: Hegel, la dialettica e il divenire

Discussione interdisciplinare: Hegel e il rapporto tra individuo e stato

Maturità 2020, Hegel: il materiale per prepararsi

Lasta per finire e per qualcuno il grande giorno è alle porte. Quest’anno sono cambiate molte dinamiche dell’esame, ma se c’è una cosa che è rimasta invariata, è la volontà da parte dei professori di. L’abilità di saper collegare le varie materie infatti, viene interpretata come una conoscenza più che buona degli argomenti trattati.Oggi ci concentreremo sui possibili collegamenti riguardanti, ed è stato considerato negli anni a venire il più importante esponente dell’idealismo tedesco. Dopo la scuola elementare frequentò ilsenza però abbandonare gli studi scientifici, che proseguì privatamente. Dopo la perdita della madre iniziò la scrittura di un diario che illustrava la sua visione del mondo classico e sottolineava l’importanza culturale che egli dava alla Bibbia e ad autori come Goethe, Shiller e Lessing. Dopo il diploma si iscrive all'per studiare. Condivide gli ideali della rivoluzione francese ma andando avanti con gli anni sviluppa un atteggiamento conservatorio. Dopo aver accettato a Brera un posto come precettore,dove continua la sua frequentazione con Holderlin. La sua prima grande opera, “” viene terminata nel 1806 e pubblicata nel 1807 e rappresenta lo scollamento definitivo dalle ideologie di Shelling. Il filosofoL’identità tra realtà e Ragione, concetto riassunto con l’aforisma “”, è uno dei capisaldi alla base del pensiero di Hegel. La Ragione (ovvero il razionale) è reale in quanto si concretizza nella realtà e non rimane dunque un concetto astratto o ideale: tutto ciò che si concretizza ha una causa razionale. Di conseguenza, tutto ciò che si realizza (ovvero il reale) altro non è che un manifestarsi della Ragione concretamente. Da qui sono inoltre poste le basi del “” hegeliano: ciò che accade è giusto, è logico e naturale che accada in quanto è razionale. Partendo dal tema della realtà, potresti quindi, autore tra le cui tematiche principali si trova ilIn Hegel la dialettica, oltre ad essere la legge logica di comprensione della realtà, è soprattutto la legge che regola il divenire e, di conseguenza, è legata indissolubilmente ad esso. Secondo il filosofo tedesco, pensare dialetticamente significa vedere la realtà come una sequenza di processi che procedono secondo uno schema fisso composto di tre passi:. In altri termini, affermazione di un concetto, sua negazione e infine unificazione di affermazione e negazione in una sintesi superiore. In conclusione,. Questo modo di pensare la realtà ricorda molto l’approccio del, (che puoi approfondire appunto in biologia) la modalità tramite cui la scienza approda alla conoscenza di ciò che ci circonda, la realtà oggettiva. Lo strumento per giungere allo scopo è l’esperimento. A proposito di, potresti collegarti alLo stato viene definito da Hegel come, il cui obiettivo è quello di indirizzare i particolarismi verso il bene collettivo. Lo stato rappresenta l’estremae solo in esso la volontà del singolo diventa veramente libera e consapevole, anche se solo in ottemperanza alla legge. Da tutto questo si deduce un concetto fondamentale:, il quale li precede sia in senso storico temporale (lo stato è preesistente agli individui), sia logico (lo stato, chiaramente, è superiore ad essi). A questo punto, potresti approfondire maggiormente sule dei doveri che il primo deve rispettare nei confronti del secondo.Se hai bisogno di un ripasso sul pensiero di Hegel, ecco il materiale che ti serve: