Maturità 2019, come si fa un testo argomentativo

Uno dei protagonisti della Maturità 2019 e di quelle che seguiranno, sarà certamente il testo argomentativo. Tra le modifiche apportate all’esame di Stato da parte del Miur, infatti, quella più rilevante riguarda proprio le tipologie comprese all’interno della prima prova, quella di italiano. Il testo argomentativo è la nuova tipologia che ha preso il posto del saggio breve. Se hai dei dubbi su come affrontare questa forma di testo, tranquillo, ci pensiamo noi di Skuola.net ad aiutarti!

Come fare testo argomentativo Maturità 2019

Struttura del testo argomentativo Maturità 2019

Come altre forme di testo,. Se il testo descrittivo ha la funzione di descrivere appunto qualcosa, come può essere un paesaggio ad esempio, diversa è quella del testo argomentativo.Per convincere il lettore, si fae con solide basi come ad esempio opinioni di personaggi autorevoli, oppure dati o anche esempi.sono diverse e ben distinte l’una dall’altra. Nel dettaglio:

-Introduzione, dove viene subito esplicitato qual è il punto di vista su una tale questione

-Tesi, viene esposta la propria tesi e le motivazioni alla sua base

-Antitesi, è il contrario della tesi. Esporla può servire ad evidenziarne le debolezze

-Conclusione, viene esposta, in base alle motivazioni della tesi, una soluzione alla questione.



Come svolgere un testo argomentativo Maturità 2019

La prima prova di maturità 2019 chiederà a chi sceglierà la tipologia B - testo argomentativo, di svolgere una traccia a scelta tra 3 diverse proposte relative a diversi ambiti: artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale. Inoltre, se per il saggio breve venivano sottoposti agli studenti più documenti da leggere, comprendere e rielaborare,da cui partire per svolgere il tema. Il Ministero ha espresso la volontà di aggiungere a questa tipologia: infatti gli studenti potrebbero trovarsi anche a. Una volta svolta questa parte, potranno quindi svolgere la traccia confutando o avvalendo la tesi di partenza.