Maturità, prima prova 2019 cambia tutto: addio al saggio breve

Finalmente l’attesa è terminata! Oggi infatti il Miur ha pubblicato la circolare che illustra come sarà il nuovo esame di Stato, compresa la Maturità 2019. Tante e diverse le novità con le quali faranno ‘i conti’ i ragazzi. Di cosa si tratta? Leggi l’articolo e lo scoprirai!

Tra le tipologie più amate della Prima Prova c’era certamente il. Sì, il passato è d’obbligo perchéSì, hai capito proprio bene!che comprenderà tre tracce. I ragazzi, partendo da un unico testo per ogni traccia fornito dal Miur (e non più da 3-4 come è stato fino allo scorso anno per il saggio breve) dovrannoInsomma nulla di così complicato o impossibile.Secondo quanto si legge nel"Documento di lavoro per la preparazione delle tracce della prima prova scrittadell’ Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione", pubblicato insieme alla circolare sull'esame di Stato, "Il tradizionale "saggio breve", per quanto concepito con la lodevole intenzione di svecchiare l’apparato delle prove di maturità, andava incontro a due obiezioni: in primo luogo l'indicazione di citazioni disparate, talvolta numerose, induceva nello studente lo stimolo a redigere un centone, dal quale non si poteva evincere in nessun modo la sua capacità di sviluppare un discorso autonomo e ben strutturato; in secondo luogo l'argomento proposto avrebberichiesto una preparazione specifica o almeno una documentazione, senza le quali era inevitabile caderenell'impressionismo di giudizio".Oltre all’assenza del saggio breve ci sono altre novità che riguarderanno laUno di questi riguarderàOvviamente i ragazzi dovranno svolgerne solamente una, sia ben chiaro! Inoltre gli autori scelti faranno parte di un periodo storico che anziché dagli inizi del ‘900, partirà dall’Unità dell’Italia.