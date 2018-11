Tipologie tracce prima prova maturità 2019: guida completa

La maturità 2019 cambia e a cambiare saranno moltissime cose: dalla prima prova all'orale, passando per l'eliminazione della terza prova e per la diversa assegnazione dei crediti scolastici. Come cambia concretamente la prima prova maturità 2019?

Oggi riassumeremo quali sono le tipologie di traccia prima prova 2019 che vi ritroverete davanti a giugno e che, come molti già sapranno, saranno tre: tipologia A (due tracce per l'analisi del testo), tipologia B (tre tracce per il testo argomentativo), tipologia C (due tracce per il tema di attualità. Vediamo ora come saranno strutturate le tipologie di prima prova maturità 2019.

Tracce prima prova maturità 2019

Tipologia A: analisi del testo (due tracce) Tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo (tre tracce) Tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo inerente tematiche di attualità (due tracce)

Tipologia A prima prova - analisi del testo

Tipologia B prima prova - testo argomentativo

Tipologia C prima prova - tema attualità

La prima prova di italiano della maturità 2019, in programma, sarà mirata ad accertare la padronanza della lingua italiana, le capacità espressive e quelle critiche del candidato. I candidati dovranno produrre l'elaborato scegliendo tra, divise per ambito (artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico).Invece delle quattro solite tipologie di prova, ce ne saranno tre:Per quanto riguarda l', la novità riguarda proprio il numero di tracce proposte. Se prima l'autore era uno solo, ora si potrà scegliere tra. La ragione di questo è andare a coprire ambiti tecnologici, generi e forme testuali di diversa natura. I testi letterari che potranno essere proposti andranno. La traccia si articolerà in comprensione, analisi e interpretazioni finali.L'(tipologia B) sottoporrà all'attenzione dei maturandi un solo testo compiuto o un estratto di un testo più ampio, domandandone l'interpretazione e la conseguente riflessione del candidato. Si punterà soprattutto sulla capacità di analisi del testo proposto e sulla successiva elaborazione del pensiero proprio dello studente circa l’argomento in esame.Il Ministero ha anche espresso nella circolare la volontà di aggiungere a questa tipologia una fase preliminare alla produzione dell’elaborato: infatti gli studenti potrebbero trovarsi anche a rispondere a domande di comprensione del testo che fa parte della traccia di tipologia B.Il vero e proprio, la tipologia C, chiederà allo studente di ragionare su. La traccia potrà, eventualmente, essere accompagnata da un breve testo che possa fornire ulteriori spunti di riflessione e ragionamento allo studente. Tra i temi più papabili per questa tipologia ci sono ie le