Test Medicina 2018, secondo scorrimento: data e probabilità di entrare

Il 10 ottobre gli aspiranti medici hanno avuto modo di scoprire com’è cambiata la graduatoria test medicina 2018 dopo il primo, da molti tanto atteso, scorrimento. Se ancora sei indeciso sul da farsi, iscriverti o attendere il prossimo scorrimento, è bene che tu sappia quando quest’ultimo ci sarà. Non solo, devi aver anche chiare le possibilità che hai di entrare nell’ateneo a te più gradito! Scopri quando ci sarà il secondo scorrimento!

Test Medicina: il secondo scorrimento

Test Medicina: qualche indizio sul secondo scorrimento

Secondo scorrimento test medicina 2018, cosa aspettarsi

Chi si è posizionato tra i primi 200 dal punteggio minimo effettivo di una sede scelta, ha alte possibilità di entrare in quella sede considerando tutti gli scorrimenti successivi;

Alphatest ha fatto riferimento a Nel 2017 dopo il primo scorrimento ben l'80% dei ragazzi aveva effettuato l'iscrizione, accettando così la destinazione indicata in graduatoria. Così, dal terzo scorrimento in poi, erano rimasti all'incirca mille posti. Se anche quest'anno dovese ripetersi tale situazione, cosa probabile ma non sicura, L'analisi di AlphaTest, pari a 43, posizione 9.940 a Catanzaro. Cosa succede ora e cosa fare se si risulta ancora prenotati? Gli studenti che risultano prenotati al primo scorrimento del test medicina 2018 devono perdere le speranze? In realtà no,