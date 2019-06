Commissari esterni maturità 2019 Liceo Scienze umane: materie e nomi

Le materie dei commissari esterni nel Liceo delle Scienze Umane

Scienze Umane

Lingua e cultura straniera

Scienze naturali (Bio. Chim. Sc. della Terra)

Scienze Umane

Diritto ed Economia politica

Lingua e cultura straniera 2

I nomi dei Commissari esterni del Liceo delle Scienze Umane

Ormai è notizia consolidata che il nuovo esame di maturità 2019 subirà radicali cambiamenti ma non per ciò che riguarda lache non perde la sua connotazione ‘’, composta cioè daContinuerà infatti ad essere composta daMa quali saranno i commissari esterni 2019 per le scienze umane?L'attesa è finita, le liste sono uscite: la data del rilascio dell'elenco contenente i nomi di chi formerà le Commissioni di Maturità 2019 è il, quindi già ora se andate sul sito ufficiale del Miur dedicato alla Maturità, nella sezione "", potete cercare la Commissione assegnata alla vostra classe e scoprire quindi i nomi dei vostriMa se siete ancora a scuola, c'è un metodo più semplice e veloce: potete dare un'occhiata alledella vostra scuola.C’è grande attesa per l’uscita delle materie esterne che, come siamo stati abituati negli ultimi anni, dovrebbero uscire aDurante il precedente anno scolastico, ilinfatti il Miur ha diffuso notizie sulleche nelsono state:Mentre le materie esterne nel Liceo delle Scienze umane nell’sono state:Per scoprire glivi basta andare sul sito ufficiale del Miur dedicato alla Maturità e cercare la vostra classe per scoprire iPoi per avere più informazioni sui vostri Commissari esterni, una volta scoperti i nomi, potete cercare,sui professori tramite i gruppi facebook creati da noi di Skuola.net proprio per cercare gli insegnanti delle vostre Commissioni d'esame. Cliccate qui per cercare il gruppo facebook che più vi interessa