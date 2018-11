Commissari esterni maturità 2019 sul sito del Miur: quando e come trovare le liste

Come conoscere il nome dei commissari esterni per la Maturità 2019? Ecco come poter accedere agli elenchi online e dare il via, una volta scoperti i nominativi, alla tradizionale caccia ai commissari.

Dove trovare le liste delle commissioni maturità 2019 online

Quando escono i nomi dei commissari esterni

Come trovare informazioni sui commissari esterni 2019

I nomi dei commissari esterni della Maturità 2019 verranno resi noti sul sito http://www.miur.gov.it/ solitamente tra maggio e giugno. Se non doveste riuscire a connettervi, ci sono delle alternative: ad esempio, le liste cartacee sono in segreteria scolastica nello stesso periodo e si possono anche trovare sul sito di alcuni uffici scolastici regionali.Il motore di ricerca del Miur " Cerca la commissione " è poi il modo più diretto per trovare le liste subito.Il Miur ogni anno pubblica l'annuncio in merito ai commissari esterni della Maturità 2019 informando gli studenti sull'uscita delle commissioni. Solitamente, escono tra l'ultima settimana di maggio e la prima di giugno. Essendo però la maturità 2019 ricca di novità, non è escluso che si decida di anticipare i tempi per far lavorare con più calma le commissioni.Dopo l'uscita dei nomi dei commissari esterni parte la caccia al commissario. Come trovare tutte le notizie su di loro? Semplice, grazie ai social.