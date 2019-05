Maturità 2019, frasi e citazioni di auguri per il diploma

Come ben si sa, tutti gli studenti delle scuole superiori, al termine dei cinque anni di studio, devono affrontare il tanto temuto esame di maturità. Nei giorni in cui si svolgono gli esami di Stato, ogni ragazzo porta a termine un lungo percorso di studi, importante e decisivo per la propria carriera futura. Una commissione, formata da professori esterni e interni, è pronta a giudicare le prove finali di ogni alunno. In questi pochi giorni, quindi, gli studenti dovranno dimostrare le proprie competenze raggiunte e le capacità maturate nell'arco di questi cinque anni. Si tratta di giorni impegnativi e faticosi e con questo esame si termina un percorso che ha caratterizzato gli anni più spensierati e intensi dell’adolescenza. Inviare dei messaggi di auguri, per il risultato raggiunto con il diploma, pertanto, significa augurare ad un diplomato il meglio per l’avvenire. Conseguire in diploma è una grande gioia che merita di essere festeggiata. Citazioni ed aforismi possono essere d’aiuto per scrivere una bella dedica sui biglietti d’auguri e per questo motivo, vi mettiamo a disposizione alcune frasi da dedicare a chi si è appena diplomato: scegliete quella che più fa al caso vostro!

Frasi e citazioni di auguri per la maturità

C’è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Auguri per il diploma.(anonimo)

Diploma: permesso di dimenticare, o perlomeno, di non imparare più.

(Georges Elgozy)

Un pezzo di carta in più in casa fa sempre comodo, per la pulizia personale.

(Ignazio Silone)

Ogni volta che il mondo vede una persona di successo, nota solo la gloria pubblica, e mai i sacrifici fatti in privato per raggiungerla.

(Vaibhav Shah)

C’è un successo che si fonda sul merito e uno sulla fortuna. Il primo dura di più; il secondo costa di meno.

(Roberto Gervaso)

Se vuoi realizzare i tuoi obiettivi d’ora in poi, fa della perseveranza il tuo migliore amico, dell’esperienza il tuo saggio consigliere, della cautela il tuo fratello maggiore e della speranza il tuo angelo custode.

(Joseph Addison)

Se ci sei riuscito tu allora c’è speranza per tutti noi! Auguri!

(anonimo)

Ad maiora semper, perché questo possa essere per te solo l’inizio di un futuro ricco di successi!



(anonimo)

Oggi hai dato una bella dimostrazione di quanto vali, e chi non ha creduto in te dovrà ricredersi! Ricorda i sacrifici che hai fatto..e quelli che abbiamo dovuto sopportare noi alla vigilia di ogni compito o interrogazione! In bocca al lupo!

(anonimo)

Sei stato davvero in gamba, felicitazioni per il tuo meritato diploma di maturità ed auguri per il tuo futuro!

(anonimo)

Complimenti! Ben arrivato anche tu nella schiera dei neodiplomati! E adesso? Beh... intanto goditi la festa e gli onori... alla disoccupazione ci penserai un altro giorno! Con affetto.

(anonimo)

Ora ti aspetta l’università, mi auto invito alla prossima festa.

(anonimo)

Nella vita le cose passano sempre, come in un fiume. Anche le più difficili che ti sembra impossibile superare le superi, e in un attimo te le trovi dietro alle spalle e devi andare avanti. Ti aspettano cose nuove.

(Niccolò Ammaniti, Ti prendo e ti porto via)

100 non fa cultura, 60 non fa paura.

(anonimo)

Degli esami di maturità mi mancherà sempre quel senso di libertà appena terminati. La credenza di aver finito quando in realtà era l’inizio.

(anonimo)

Quando l’ultimo giorno di scuola, dell’ultimo anno di liceo suona la campanella dell’ultima ora, tu sei convinto che quello sia l’ultimo secondo della tua adolescenza. Senti il bisogno di sottolineare l’evento con una frase storica tipo: “Che la forza sia con noi” oppure “Campioni del Mondo, Campioni del Mondo, Campioni del Mondo!”.

(Dal film Notte prima degli esami)

La vita è un’attesa tra un esame e l’altro.

(Sergio Leone)

Non ho passato il mio esame in diverse occasioni. I miei amici, invece, sì.

Ora loro sono ingegneri e lavorano alla Microsoft.

Io invece ne sono il proprietario.

(Bill Gates)

Agli esami gli sciocchi fanno spesso domande a cui i saggi non sanno rispondere

(Oscar Wilde)

Quanti esami ti mancano?

Sinceramente non sento la mancanza di nessuno.

(anonimo)