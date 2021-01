Video appunto: Corneille,Pierre - Venge moi, venge toi

Venge-moi venge toi de Pierre Corneille

a écrit une tragicomédie, c'est-à-dire Le Cid. Dans l'extrait 'Venge-moi, venge-toi', qui fait partie du premier acte, il y a deux personnagges c'est-à-dire Rodrigue et Don Diègue. Cette scène est un monologue de Don Diègue et on peut remarquer qu'il y a des figures rhéthoriques, comme par exemple dans le vers 6 il y a une métonymie, qui consiste à utiliser le nom de la cause pour celui de l'effet.