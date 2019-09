/*Autore: Fabrizio CiotolaNome file: TrisClasse: 3I*/#include #include #include #define DIM 3void delay(int numero);void menu ();void TRIS ();void Campo(int riga, int colonna, char griglia [DIM][DIM], char simbolo);void Caricamento_anti_cheat (int turno,int v,int giocatore, int riga, int colonna, char griglia [DIM][DIM], char simbolo);int vince (char griglia [DIM][DIM],int v, int par, int giocatore,int turno);void Carica_CPU (int turno,int v,int giocatore, int riga, int colonna, char griglia [DIM][DIM], char simbolo);int main ()int riga=0,colonna=0,giocatore=0,v=0,par=0,turno=0,cicla=1,modalita=0;char griglia [DIM][DIM];char simbolo;srand(time(NULL));while (cicla==1)// Creazione della matricefor (riga=0;riga 2) || (colonna>2) || (riga<0) || (colonna<0)) {v=2;}else {v=1;griglia[riga][colonna] = giocatore;//===============================================================================================================================================================================================// cpu vs playervoid Carica_CPU (int turno,int v,int giocatore, int riga, int colonna, char griglia [DIM][DIM], char simbolo)int i=0;if (turno%2==0){ giocatore=1;}else {giocatore=2;}v=0;if (giocatore==1)while (v != 1)system ("CLS");TRIS();Campo(riga,colonna,griglia,simbolo);printf ("Giocatore 1 = X

Giocatore 2 = O



");if (v==2)printf ("COORDINATE NON VALIDE!!



");printf ("Turno del giocatore %d.

", giocatore);printf ("Inserire il numero della riga:");scanf ("%d", &riga);printf ("Inserire il numero della colonna:");scanf ("%d", &colonna);// algoritmo per verificare se la cella è vuota oppuire è stata gia scrittaif ((griglia[riga][colonna] !=' ') || (riga>2) || (colonna>2) || (riga<0) || (colonna<0)) {v=2;}else {v=1;griglia[riga][colonna] = giocatore;else{dofor(i=0;i<2;i++)printf ("Turno della CPU attendere");delay(50);printf(".");;delay(50);printf(".");;delay(50);printf(".");;delay(50);printf(".");system("CLS");TRIS();Campo(riga,colonna,griglia,simbolo);riga=rand()%3; //la CPU deve scegliere casualmente una riga ed una colonna da 0 a 3colonna=rand()%3;v=1;}while(griglia[riga][colonna] !=' '); //controlla che la casella non sia occupata da un altra pedinav=2;griglia[riga][colonna]=giocatore;