Universitá Online - University of the People e Uninettuno

Ciao a tutti, vi scrivo perché avrei necessitá di un parere. Sono italiana, ma vivo e lavoro nel Regno Unito. Ho deciso di intraprendere il percorso universitario, per il poco tempo a mia disposizione ho deciso di optare per un'universitá online.

La scelta sará tra University of the People e Uninettuno. Nel primo caso, laurea americana, nel secondo caso laurea italiana che al termine degli studi avrá la dicitura "laurea online" sull'attestato di laurea.

Ora, ho cercato tanto, in entrambi casi lauree riconosciute e quant'altro, ma ho realmente faticato nel trovare testimonianze di persone che, in entrambi i casi, abbiano proseguito gli studi presso un ateneo tradizionale, in qualsiasi parte d'europa esso sia, o che sia stata riconosciuta da datori di lavoro.

La prima domanda che vi pongo é la seguente: quale delle due universitá scegliereste e perché?

La seconda, in caso abbiate delle esperienze dirette: é stato per voi, o per qualcuno che conoscete, possibile proseguire gli studi ed avere tali lauree riconosciute?

Al momento, sarei piú propensa verso l'idea di studiare per ottenere il Bachelor's degree in Business administration con UoPeople, successivamente concludere con una magistrale italiana, sia essa tradizionale o online con Uninettuno.

Eventualmente limitarmi a tale Bachelor's degree e concludere con dei corsi brevi in UK per specializzarmi nel settore del Social Media/Digital Marketing.